Кто погиб от взрыва на заводе в Башкирии

Днём в понедельник, 5 августа, на территории оборонного завода по производству оружия и боеприпасов «Авангард» в Стерлитамаке в Башкирии прогремел взрыв. По данным официальных органов власти, имел место хлопок воздушно-газовой смеси без последующего горения. Там погибли трое сотрудников субподрядной организации, которые готовили к демонтажу одно из производственных зданий.



Как сообщает Государственная инспекция труда Башкирии, все погибшие — сотрудники компании «Рузтех». Известно, что все погибшие — слесари «Рустеха». Сотрудникам организации было 21 год, 38 и 48 лет. Причина их смерти — травмы и ожоги. Все трое скончались на месте происшествия. Взрыв прогремел в момент демонтажа трубопровода пороховой массы.