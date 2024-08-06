Коммунальный ад с платежами в Уфе пояснили чиновники

Posted Сегодня, 19:00
Published Сегодня, 19:00
Modified Сегодня, 19:02
Updated Сегодня, 19:02
С июля 2024 года квитанции за водоснабжение и водоотведение уфимцы получают от ЕИРЦ РБ вместо ЕРКЦ. Это связано с окончанием агентского договора «Уфаводоканала». Об этом Mkset сообщал ранее. Из-за смены оператора обработки платежей потребителям пришлось проделать ряд манипуляций по подтверждению данных. На это у абонентов был почти целый месяц и подробная схема действий.
В платежке появился новый пункт — страхование жилья. Платить за страховку или нет — личное дело каждого. Этот платеж не обязателен. Но есть подозрение, что плательщики старшего поколения без раздумий простятся со своими кровными, не особо разбираясь, что к чему.
— Теперь жители Уфы смогут застраховать свое жилье при оплате услуг ЖКХ. Страхование является добровольным и начинает действовать с первого числа следующего месяца после оплаты. Оно продляется ежемесячными платежами, — сообщили в региональном профильном министерстве.
Вместе с этим, временно закрыт клиентский офис ЕИРЦ РБ на Черниковской, 40 в Уфе. Его работа будет приостановлена с 12 августа из-за ремонта. Все желающие могут записаться на консультацию в другие офисы через сайт или по телефону, а также передать показания счетчиков и изменить способ получения документов.
Оплатить коммунальные услуги без комиссии можно онлайн через сайт или мобильное приложение. Рекомендуется перейти на электронные квитанции, которые приходят на электронную почту, что удобно и экологично. Подписка на электронные счета доступна в личном кабинете или клиентском офисе.