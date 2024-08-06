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Коммунальный ад с платежами в Уфе пояснили чиновники

Коммунальный ад с платежами в Уфе пояснили чиновники

6 августа 2024, 19:00
Фото: 1MI
Квитанции за воду теперь приходят от другой компании и платить по ним за страховку — дело добровольное, сообщает Министерство ЖКХ Башкирии.

С июля 2024 года квитанции за водоснабжение и водоотведение уфимцы получают от ЕИРЦ РБ вместо ЕРКЦ. Это связано с окончанием агентского договора «Уфаводоканала». Об этом Mkset сообщал ранее. Из-за смены оператора обработки платежей потребителям пришлось проделать ряд манипуляций по подтверждению данных. На это у абонентов был почти целый месяц и подробная схема действий.

В платежке появился новый пункт — страхование жилья. Платить за страховку или нет — личное дело каждого. Этот платеж не обязателен. Но есть подозрение, что плательщики старшего поколения без раздумий простятся со своими кровными, не особо разбираясь, что к чему.

— Теперь жители Уфы смогут застраховать свое жилье при оплате услуг ЖКХ. Страхование является добровольным и начинает действовать с первого числа следующего месяца после оплаты. Оно продляется ежемесячными платежами, — сообщили в региональном профильном министерстве.

Вместе с этим, временно закрыт клиентский офис ЕИРЦ РБ на Черниковской, 40 в Уфе. Его работа будет приостановлена с 12 августа из-за ремонта. Все желающие могут записаться на консультацию в другие офисы через сайт или по телефону, а также передать показания счетчиков и изменить способ получения документов.

Оплатить коммунальные услуги без комиссии можно онлайн через сайт или мобильное приложение. Рекомендуется перейти на электронные квитанции, которые приходят на электронную почту, что удобно и экологично. Подписка на электронные счета доступна в личном кабинете или клиентском офисе.

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