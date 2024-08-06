Коммунальный ад с платежами в Уфе пояснили чиновники

Вместе с этим, временно закрыт клиентский офис ЕИРЦ РБ на Черниковской, 40 в Уфе. Его работа будет приостановлена с 12 августа из-за ремонта. Все желающие могут записаться на консультацию в другие офисы через сайт или по телефону, а также передать показания счетчиков и изменить способ получения документов.