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Posted Сегодня, 10:55

Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Когда в Башкирии будет тепло и кончатся дожди

Когда в Башкирии будет тепло и кончатся дожди

6 августа 2024, 10:55
Погода в Башкирии и Уфе в августе просто поражает своим непостоянством, следует из прогноза региональных синоптиков на ближайшие дни.

Прогноз погоды в Башкирии и Уфе на ближайшие дни поможет ответить на вопросы, когда же в Уфе и Башкирии кончатся дожди и наступит летнее тепло. Как указано в прогнозе Башгидромета на ближайшие дни, среду, 7 августа, и четверг, 8 августа, пока летнего тепла и августовского зноя в регионе ждать не стоит. Вторник, 6 августа, стал короткой передышкой от капризов природы.

Прогноз погоды в Уфе на завтра — ливень, грозы и град. Местами — с порывами ветра скоростью до 18 м/с. Прогноз погоды на завтра в Башкирии примерно тот же, с коррективами в части того, что ливни с градом ожидаются лишь местами, а не повсеместно.

В четверг, 8 августа, погода в Уфе и в Башкирии не изменится — дождливо и ветрено. Впрочем, 7 и 8 августа в Уфе и Башкирии будет достаточно тепло. Ночью температура воздуха опустится не ниже +12°С, а днем прогреется до +26°С.


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