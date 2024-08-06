Хабиров остаётся лучшим

Так, аналитики насчитали 14 199 сообщений о Хабирове в изданиях и других источниках информации. У губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева этот показатель равен 11 103, а Рустама Минниханова упомянули всего 9081 раз — в июле раис Татарстана сдал позиции на одно место.