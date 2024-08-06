Хабиров остаётся лучшим

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Радий Хабиров в очередной раз возглавил рейтинг упоминаний в СМИ и соцсетях — гласит исследование «Медиалогии». По итогам июля 2024, башкирский «губернатор» со значительным отрывом оказался популярнее всех руководителей регионов в Приволжье.
Так, аналитики насчитали 14 199 сообщений о Хабирове в изданиях и других источниках информации. У губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева этот показатель равен 11 103, а Рустама Минниханова упомянули всего 9081 раз — в июле раис Татарстана сдал позиции на одно место.
Между тем в целом по России Хабиров оказался на седьмом месте, уступив коллегам из Севастополя, Чечни, Санкт-Петербурга, Московской области, Белгородской области и самой Москвы.