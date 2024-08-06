mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:31

Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

Хабиров остаётся лучшим

Хабиров остаётся лучшим

6 августа 2024, 14:31
Фото: 1MI
Глава Башкирии обогнал всех своих коллег.

Радий Хабиров в очередной раз возглавил рейтинг упоминаний в СМИ и соцсетях — гласит исследование «Медиалогии». По итогам июля 2024, башкирский «губернатор» со значительным отрывом оказался популярнее всех руководителей регионов в Приволжье.

Так, аналитики насчитали 14 199 сообщений о Хабирове в изданиях и других источниках информации. У губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева этот показатель равен 11 103, а Рустама Минниханова упомянули всего 9081 раз — в июле раис Татарстана сдал позиции на одно место.

Между тем в целом по России Хабиров оказался на седьмом месте, уступив коллегам из Севастополя, Чечни, Санкт-Петербурга, Московской области, Белгородской области и самой Москвы.

Радий Хабиров поделился радостной новостью
Узнать подробнее
Читайте также:
Вице-премьер Хуснуллин прилетел к Хабирову за наградойГлава Башкирии будет советоваться с детьмиХабиров пригрозил сослать чиновников к Лукашенко
#Политика#Общество#Уфа#Башкортостан#Чиновники#Рейтинг#ПФО#Новости Башкирии#Новости Уфы#Хабиров#Приволжский Федеральный округ#Приволжье
Подпишитесь
СРОЧНО. Взрыв в Башкирии — трое погибли
Вчера, 17:33
Видео. Красотка из Башкирии бросила вызов олимпийскому трансгендеру*
Сегодня, 05:22
Видео. Внук убил и заморозил слепую бабушку в Башкирии
Сегодня, 06:17
Радий Хабиров поделился радостной новостью
Сегодня, 06:54
Мэр Уфы заявил об установке нового памятника
Сегодня, 07:04
День трезвости перенесли в Башкирии
Сегодня, 07:14