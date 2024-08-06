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Posted Сегодня, 15:57

Published Сегодня, 15:57

Modified Сегодня, 15:59

Updated Сегодня, 15:59

Автоэксперт Сажин поддержал строгое наказание за шумные моторы в Санкт-Петербурге

6 августа 2024, 15:57
Эксперт отметил, что эта проблема уже носит массовый характер, но раньше за это не штрафовали, так как не было технических средств. Он добавил, что, если эксперимент окажется удачным, его распространят и на другие регионы.

«Ридус» пообщался с автоэкспертом Владимиром Сажиным. Он прокомментировал информацию о том, что в Санкт-Петербурге начали бороться со слишком шумными двигателями. Эксперт отметил, что данная проблема стала массовой, но раньше штрафов за это получить было нельзя, так как не было соответствующих технических средств.

Сажин пояснил, что большинство двигателей, которые нарушают шумовые нормы либо неисправны, либо имеют искусственные модификации, поэтому обычных водителей новое наказание коснуться не должно. Он также добавил, что, если эксперимент пройдет удачно, то данную инициативу могут распространить на всю территорию Россию, чтобы граждане могли спокойно спать с открытыми окнами.

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