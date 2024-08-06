Автоэксперт Сажин поддержал строгое наказание за шумные моторы в Санкт-Петербурге

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
«Ридус» пообщался с автоэкспертом Владимиром Сажиным. Он прокомментировал информацию о том, что в Санкт-Петербурге начали бороться со слишком шумными двигателями. Эксперт отметил, что данная проблема стала массовой, но раньше штрафов за это получить было нельзя, так как не было соответствующих технических средств.
Сажин пояснил, что большинство двигателей, которые нарушают шумовые нормы либо неисправны, либо имеют искусственные модификации, поэтому обычных водителей новое наказание коснуться не должно. Он также добавил, что, если эксперимент пройдет удачно, то данную инициативу могут распространить на всю территорию Россию, чтобы граждане могли спокойно спать с открытыми окнами.