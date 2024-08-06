Автоэксперт Сажин поддержал строгое наказание за шумные моторы в Санкт-Петербурге

Эксперт отметил, что эта проблема уже носит массовый характер, но раньше за это не штрафовали, так как не было технических средств. Он добавил, что, если эксперимент окажется удачным, его распространят и на другие регионы.