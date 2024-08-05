Женщину убивали у всех на глазах в Башкирии

Закончив мордобой, тиран увёл сожительницу в их съёмную квартиру. Очевидцы тем временем рассказали о случившемся в полицию, однако явились правоохранители уже поздно: стражи порядка нашли нужную квартиру по следам крови на улице и обнаружили бездыханное тело потерпевшей. Мужчину тут же задержали и увезли в отдел, где он во всём сознался.