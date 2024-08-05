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Posted 5 августа, 14:45

Published 5 августа, 14:45

Modified 5 августа, 18:22

Updated 5 августа, 18:22

Женщину убивали у всех на глазах в Башкирии

Женщину убивали у всех на глазах в Башкирии

5 августа 2024, 14:45
Фото: 1MI.
Пустяковая ссора привела к ужасающей трагедии, сообщает прокуратура республики.

Инцидент произошёл в Салавате в апреле 2024 года. Пьяная парочка повздорила у местной «пивнушки». По версии следствия, возлюбленная 39-летнего подсудимого по какой-то причине не хотела идти домой. За это мужчина начал жестоко колотить и пинать её — свидетелями страшного зрелища стали жители домов в квартале и прохожие.

Закончив мордобой, тиран увёл сожительницу в их съёмную квартиру. Очевидцы тем временем рассказали о случившемся в полицию, однако явились правоохранители уже поздно: стражи порядка нашли нужную квартиру по следам крови на улице и обнаружили бездыханное тело потерпевшей. Мужчину тут же задержали и увезли в отдел, где он во всём сознался.

Сейчас убийца находится в следственном изоляторе в ожидании заседания суда. Надзорное ведомство направило материалы дела на рассмотрение.

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