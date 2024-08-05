В Уфе наступила тьма

Отключение электроэнергии произошло в районе Уфы — Нагаево — вечером в понедельник, 5 августа. Как сообщает администрация Октябрьского района Уфы, специалисты системы электроснабжения уже приступили к ремонту коммунальной инфраструктуры. Точное время или хотя бы дата подачи электричества в этот район Уфы не сообщается. Известно, что отключение снабжения электричеством произошло из-за аварии на сети — зафиксирован обрыв. По данным местной управы, без света остались жильцы домов целого квартала. Временные коммунальные неудобства приходится претерпевать в домах квартала №11.