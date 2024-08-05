mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:21

Published Сегодня, 17:21

Modified Сегодня, 17:23

Updated Сегодня, 17:23

В Уфе наступила тьма

В Уфе наступила тьма

5 августа 2024, 17:21
Фото: bogatyr.club
Из-за аварии на сетях снабжения целый район погрузился в Средневековье вечером в понедельник, 5 августа, сообщает

Отключение электроэнергии произошло в районе Уфы — Нагаево — вечером в понедельник, 5 августа. Как сообщает администрация Октябрьского района Уфы, специалисты системы электроснабжения уже приступили к ремонту коммунальной инфраструктуры. Точное время или хотя бы дата подачи электричества в этот район Уфы не сообщается. Известно, что отключение снабжения электричеством произошло из-за аварии на сети — зафиксирован обрыв. По данным местной управы, без света остались жильцы домов целого квартала. Временные коммунальные неудобства приходится претерпевать в домах квартала №11.

Читайте также:
Прожиточный минимум в Башкирии обновилиУчастник пьяного сплава найден в БашкирииЭлитный дом в Уфе обновят до 2026 года
#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Стерлитамак#Авария#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Октябрьский район#Нагаево#Отключение электроэнергии#Ремонт инфраструктуры
Подпишитесь
Видео. В Башкирии улицы утонули в воде из-за сильного дождя
Вчера, 06:07
Потоп в Башкирии — последние новости
Вчера, 05:18
В Башкирии мужчина сгорел заживо
Вчера, 04:45
«Домой плыть придется»: как тонула Уфа
1 августа, 19:14
Необычный случай пьяной езды зафиксировали в Башкирии
Вчера, 06:27
Как сдавать квартиру посуточно и превратить это в прибыльный бизнес
1 августа, 14:44