Цены на бензин в Башкирии выросли на 2,8%

Цена на бензин в Башкортостане выросла в первом полугодии 2024 года на 2,8%. По этому показателю — росту стоимости автотоплива — регион оказался в «середнячках». По данным Mkset, последний раз цены на бензин в Башкирии снижались осенью 2023 года. Тогда он стоил ₽51,81. Недельная скидка составила пять копеек с литра.



Вечный визави Башкирии — Татарстан — оказался на 25 позиции списка. Так, в соседнем регионе можно на среднюю зарплату купить 1 163 л автотоплива по ₽49,69. Стоимость АИ-92 с начала 2024 года увеличилась, по данным составителей рейтинга, на 0,9%.



Лидером рейтинга оказался Ямало-Ненецкий автономный округ — 2 700 литров бензина по ₽49,12. Аутсайдер списка — Ингушетия — 633 литра по ₽51,84. Что касается регионов с наименьшей и наибольшей ценой на топливо, то самым доступным бензином может похвастаться Республика Коми, где стоимость составляет всего ₽48,06/литр. С другой стороны, самым дорогим бензином в стране- в Магадане, где цена составляет ₽65,77/литр.