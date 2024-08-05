mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

Цены на бензин в Башкирии выросли на 2,8%

Цены на бензин в Башкирии выросли на 2,8%

5 августа 2024, 09:06
Фото: 1MI
Аналитики оценили доступность автомобильного топлива в регионах России в соотношении с доходами местного населения в первый летний месяц 2024 года, говорится в исследовании РИА Рейтинг.

Республика Башкортостан заняла 38 строчку в «Рейтинге доступности бензина» в июне 2024 года. В среднем, житель Башкирии может на среднюю зарплату по региону позволить себе купить 1 044 литров бензина. В расчет взята стоимость литра АИ-92. По данным РИА Рейтинг, в июне этот бензин в Башкирии стоил ₽50,77.

Цена на бензин в Башкортостане выросла в первом полугодии 2024 года на 2,8%. По этому показателю — росту стоимости автотоплива — регион оказался в «середнячках». По данным Mkset, последний раз цены на бензин в Башкирии снижались осенью 2023 года. Тогда он стоил ₽51,81. Недельная скидка составила пять копеек с литра.

Вечный визави Башкирии — Татарстан — оказался на 25 позиции списка. Так, в соседнем регионе можно на среднюю зарплату купить 1 163 л автотоплива по ₽49,69. Стоимость АИ-92 с начала 2024 года увеличилась, по данным составителей рейтинга, на 0,9%.

Лидером рейтинга оказался Ямало-Ненецкий автономный округ — 2 700 литров бензина по ₽49,12. Аутсайдер списка — Ингушетия — 633 литра по ₽51,84. Что касается регионов с наименьшей и наибольшей ценой на топливо, то самым доступным бензином может похвастаться Республика Коми, где стоимость составляет всего ₽48,06/литр. С другой стороны, самым дорогим бензином в стране- в Магадане, где цена составляет ₽65,77/литр.

По состоянию на июнь 2024 года цена на бензин АИ-92 увеличилась на 6,9%, АИ-95 — на 7,1%, а дизельного топлива — на 12,8%. В то же время, потребительская инфляция за тот же период составила 8,6%.

Напомним, ранее Башкортостанстат сообщил о повышении стоимости продуктов питания в регионе. Заметнее всего подорожали макаронные и мясные изделия.

Сосиски и макарошки подорожали в Уфе
Узнать подробнее
Читайте также:
Мужчина упал с 25 м высоты в УфеПотоп в Башкирии — кому и сколько выплатят денегПочему из России пропали гастарбайтеры
#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Цены на бензин#Транспорт#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Ингушетия#РИА Рейтинг#Средняя зарплата#Автомобильное топливо#АИ-92#Ямало-Ненецкий автономный округ
Подпишитесь
Видео. В Башкирии улицы утонули в воде из-за сильного дождя
Вчера, 06:07
Потоп в Башкирии — последние новости
Вчера, 05:18
В Башкирии мужчина сгорел заживо
Вчера, 04:45
«Домой плыть придется»: как тонула Уфа
1 августа, 19:14
Необычный случай пьяной езды зафиксировали в Башкирии
Вчера, 06:27
Как сдавать квартиру посуточно и превратить это в прибыльный бизнес
1 августа, 14:44