Синоптики просят готовиться к худшему в Башкирии

Так, 7 августа погода на день будет дождливой — по всему региону пройдут кратковременные дожди, местами обещаются и сильные ливни, а также град и грозы. Ветер примущественно умеренный, однако при грозе усилится. Ночью в Башкирии похолодает до +12°С… +17°С. Днём же потеплеет до +21°С… +26°С.