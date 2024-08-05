Синоптики просят готовиться к худшему в Башкирии

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Так, 7 августа погода на день будет дождливой — по всему региону пройдут кратковременные дожди, местами обещаются и сильные ливни, а также град и грозы. Ветер примущественно умеренный, однако при грозе усилится. Ночью в Башкирии похолодает до +12°С… +17°С. Днём же потеплеет до +21°С… +26°С.
Погода в Башкирии 8 августа также едва ли порадует приятными сюрпризами. Весь день с перерывами будут лить дожди, в некоторых районах — ливни, грозы, град. Ночью столбики термометров окажется на отметках +12°С… +17°С, днём температура воздуха не поднимется выше +19°С… +24°С.