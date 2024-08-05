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РЭО подвел промежуточные итоги реформы РОП

РЭО подвел промежуточные итоги реформы РОП

5 августа 2024, 12:54
Фото: 1MI
В России с начала текущего года начал действовать закон о совершенствовании механизма расширенной ответственности производителей (РОП). Российский экономический оператор рассказал, как за это время изменилась отрасль обращения с отходами.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что реформа началась ещё до принятия закона, ведь работа над ним продолжалась более двух лет. Над законопроектом работали не только экологи, но и общественники, а также представители различных отраслей промышленности и органов власти как на региональном, так и на федеральном уровне. Буцаев добавил, что некоторые производители уже начали запускать собственные мощности по утилизации упаковки, что является примером быстрого эффекта реформы РОП. Об этом пишет портал newsnn.

Он также сообщил, что Минприроды совместно с РЭО подготовило пятнадцать нормативно-правовых актов, которые утверждают новый список товаров РОП, требование начать ведение реестра утилизаторов, новые правила по отчетности, изменения в положение ЕФГИС УОИТ и методику расчета ставок экосбора, которые были пересмотрены впервые за девять лет.

Гендиректор РЭО также отметил, что оператор создал официальный реестр утилизаторов, без которого исполнять нормативы будет невозможно. Всего оператор получил почти 500 заявок на включение в реестр. Также Буцаев рассказал о работе электронной торговой площадки, на которой можно заказать услуги утилизаторов из официального реестра, а также продать или приобрести вторсырье. В рамках реформы к 2027 году планируется ввести ответственность за переработку всей производимой упаковки.

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