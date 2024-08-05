РЭО подвел промежуточные итоги реформы РОП

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что реформа началась ещё до принятия закона, ведь работа над ним продолжалась более двух лет. Над законопроектом работали не только экологи, но и общественники, а также представители различных отраслей промышленности и органов власти как на региональном, так и на федеральном уровне. Буцаев добавил, что некоторые производители уже начали запускать собственные мощности по утилизации упаковки, что является примером быстрого эффекта реформы РОП. Об этом пишет портал newsnn.