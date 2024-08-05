Потоп в Башкирии — последние новости

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Башкирия продолжает страдать от последствий обильных ливней. Власти региона 5 июля озвучили предварительные суммы ущерба, нанесённые дорожному фонду непогодой. Согласно данным башкортостанского Минтранса, речь идёт о ₽67 млн — это 22 км проезжих частей, восемнадцать переправ и 3 водопропускные трубы.
На правительственном совещании 5 июля обсуждался вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Башкортостана. Соответствующие меры запланировал региональный Минсельхоз.
Ранее Mkset сообщал о том, что уровень рек продолжает подниматься в Уфе. Кроме того, спасатели дежурят на двух затопленных дорогах в черте башкирской столицы.