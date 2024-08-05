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Кастрация мальчика в Башкирии оказалась фейком

Кастрация мальчика в Башкирии оказалась фейком

5 августа 2024, 09:35
Фото: 1MI
Блуждающие по Сети сообщения о скандале в больнице подробно объяснил главврач учреждения здравоохранения.
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Дети

Главный врач Баймакской ЦГБ Ильшат Рыскужин прокомментировал информацию о том, что в медучреждениии работают врачи без лицензии. Поводом для этого послужила появившаяся ранее в сети информация о том, что одному из маленьких пациентов ЦГБ операцию провел специалист, у которого не было лицензии на осуществление подобных действий в отношении пациентов.

По словам Рыскужина, опубликованная в сети информация не соответствует действительности и содержит в себе ряд фактических ошибок. Так, он указал на то, что по данным СМИ, без лицензии работал врач, однако лицензию на оказание медицинской деятельности получает организация, а не её сотрудники. При этом он отметил, что на момент оказания помощи у медучреждения действительно не было лицензии на выполнение операций по профилю «детская хирургия», однако в экстренных случаях вмешательство может проводиться без нее. Для этого необходимо согласие пациента либо его законных представителей.

— Такой документ имеется, — подчеркнул Рыскужин.

В настоящий момент Баймакская ЦГБ получила данную лицензию. При этом по инициативе Росздравнадзора по РБ, было возбуждено административное дело ч.3 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии). Медучреждение обязали выплатить штраф, к сотрудникам же применили дисциплинарную ответственность.

Отметим, что по информации телеграм-канала Mash Batash, пациенту в Баймакской ЦГБ частично удалили половые органы. Рыскужин в своем комментарии заявил, что детородная функция у пациента не нарушена.

— Информация о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. Раскрывать ее нельзя в соответствии с ФЗ-323 «Об охране здоровья граждан», — заявил главврач.
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