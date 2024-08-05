Кастрация мальчика в Башкирии оказалась фейком

По словам Рыскужина, опубликованная в сети информация не соответствует действительности и содержит в себе ряд фактических ошибок. Так, он указал на то, что по данным СМИ, без лицензии работал врач, однако лицензию на оказание медицинской деятельности получает организация, а не её сотрудники. При этом он отметил, что на момент оказания помощи у медучреждения действительно не было лицензии на выполнение операций по профилю «детская хирургия», однако в экстренных случаях вмешательство может проводиться без нее. Для этого необходимо согласие пациента либо его законных представителей.