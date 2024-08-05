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Posted Сегодня, 09:36

Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

За набор рекрутов в Башкирии планируют платить

Хабиров поручил выдавать по ₽50 000

5 августа 2024, 09:36
Фото: 1MI

За набор рекрутов в Башкирии планируют платить

Кто и как сможет получить деньги за совет, обсуждали на оперативном совещании в понедельник, 5 августа, в Правительстве РБ.

В Башкортостане набирает обороты проект «Рекрут», призванный помочь в привлечении новых контрактников в ряды Вооруженных Сил РФ. Инициатором проекта выступил председатель регионального отделения ДОСААФ Игорь Нурмухаметов. Он обратился к главе республики Радию Хабирову с предложением о финансовой поддержке активистов, которые добровольно занимаются привлечением граждан к контрактной службе.

Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил важность этой инициативы и уже подписал указ о финансировании проекта. По его словам, поддержка неравнодушных граждан с военным опытом — это шаг к созданию более эффективной системы набора военнослужащих.

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Проект «Рекрут» не только сосредоточится на наборе новых контрактников, но и станет основой для всесторонней поддержки действующих военнослужащих. На базе ДОСААФ уже сформирован штаб батальона имени Салавата Юлаева, а также оказывается помощь через отправку целевых грузов и участие в формировании двух батальонов, которые задействованы в специальной военной операции.

Кроме того, деятельность организации охватывает широкий круг молодежи: дети пишут письма солдатам, собирают посылки с необходимыми вещами и даже участвуют в изготовлении окопных свечей и плетении маскировочных сетей. Эти действия создают атмосферу поддержки среди населения и формируют чувство сопричастности к общему делу.

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