Хабиров поручил выдавать по ₽50 000

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
В Башкортостане набирает обороты проект «Рекрут», призванный помочь в привлечении новых контрактников в ряды Вооруженных Сил РФ. Инициатором проекта выступил председатель регионального отделения ДОСААФ Игорь Нурмухаметов. Он обратился к главе республики Радию Хабирову с предложением о финансовой поддержке активистов, которые добровольно занимаются привлечением граждан к контрактной службе.
Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил важность этой инициативы и уже подписал указ о финансировании проекта. По его словам, поддержка неравнодушных граждан с военным опытом — это шаг к созданию более эффективной системы набора военнослужащих.
Проект «Рекрут» не только сосредоточится на наборе новых контрактников, но и станет основой для всесторонней поддержки действующих военнослужащих. На базе ДОСААФ уже сформирован штаб батальона имени Салавата Юлаева, а также оказывается помощь через отправку целевых грузов и участие в формировании двух батальонов, которые задействованы в специальной военной операции.
Кроме того, деятельность организации охватывает широкий круг молодежи: дети пишут письма солдатам, собирают посылки с необходимыми вещами и даже участвуют в изготовлении окопных свечей и плетении маскировочных сетей. Эти действия создают атмосферу поддержки среди населения и формируют чувство сопричастности к общему делу.