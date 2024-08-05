Хабиров поручил выдавать по ₽50 000

Проект «Рекрут» не только сосредоточится на наборе новых контрактников, но и станет основой для всесторонней поддержки действующих военнослужащих. На базе ДОСААФ уже сформирован штаб батальона имени Салавата Юлаева, а также оказывается помощь через отправку целевых грузов и участие в формировании двух батальонов, которые задействованы в специальной военной операции.