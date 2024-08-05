Эксперт по Ирану Сажин оценил слова депутата Ардастани о ядерном оружии как блеф

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Владимир Сажин, специалист по иранской ядерной проблеме, в беседе с «Ридусом» прокомментировал заявление иранского депутата Ахмада Ардастани о том, что Иран уже сейчас обладает ядерным оружием. Политолог считает, что рассматривать Тегеран в качестве обладателя ядерного оружия пока ещё рано.
Собеседник издания отметил, что последние 45 лет, особенно с активизации иранской ядерной программы, за ней следили все разведки мира, поэтому создать ядерное оружие без их ведома довольно сложно. Также эксперт отмел версию приобретения Ираном боеголовок у Пакистана.
Сажин отметил, что создание ядерного оружия значительно более сложный процесс, чем обогащение урана до 90%. Полученный при обогащении газ необходимо ещё преобразовать в металл для создания заряда. На освоение данной технологии необходимо много времени. Он считает, что до получения статуса ядерной державы Ирану необходимо ещё 2-3 года.
Востоковед рассказал, что спецоперация Израиля по убийству Исмаила Хании показала, что Иран наводнен израильскими агентами, которые сделают всё, чтобы Тегеран не смог стать сильнее. Заявления депутата Сажин назвал пропагандистским шагом, направленным на устрашение Израиля.