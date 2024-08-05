Эксперт по Ирану Сажин оценил слова депутата Ардастани о ядерном оружии как блеф

Сажин отметил, что создание ядерного оружия значительно более сложный процесс, чем обогащение урана до 90%. Полученный при обогащении газ необходимо ещё преобразовать в металл для создания заряда. На освоение данной технологии необходимо много времени. Он считает, что до получения статуса ядерной державы Ирану необходимо ещё 2-3 года.