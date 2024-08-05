«Единая Россия» выдвинула более 36 тысяч кандидатов на все уровни выборов-2024

Как сообщает сайт er.ru, предвыборная кампания находится в активной стадии, кандидаты собирают наказы и предложения на встречах с избирателями, проводят работу по поиску частных и системных решений на местах. Владимир Якушев отметил, что нужно сделать всё, чтобы эти процессы прошли на традиционно высоком организационном уровне.