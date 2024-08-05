«Единая Россия» выдвинула более 36 тысяч кандидатов на все уровни выборов-2024

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев отметил, что особое внимание в ходе избирательной кампании уделяется именно этой категории кандидатов.
Основной задачей для региональных отделений в текущем избирательном цикле является максимальная поддержка 380 участников СВО, выдвинутых на выборы, подчеркнул Якушев. Методическое и юридическое сопровождение бойцы, которых партия выдвинула на осенние выборы, начали получать уже в ходе предварительного голосования. Теперь им предстоит пройти новый сложный этап кампании, конкурируя с кандидатами от других партий.
Он отметил, что качественное сопровождение участников спецоперации на выборах является одним из главных критериев эффективности работы партийных отделений. У этих кандидатов должна быть возможность получить консультации, технологическую поддержку и ответы на все возникающие вопросы от опытных членов партии, считает врио секретаря генсовета.
Описывая портрет кандидата от «Единой России», Якушев отметил, что 65% выдвинутых кандидатов являются членами партии, а 35% — сторонниками. Треть кандидатов составляют женщины, молодые люди до 35 лет — 15%. Каждый четвертый кандидат представляет малый и средний бизнес, коммерческий сектор. Педагоги, общественники, соцработники, медики, представители ЖКХ и сферы культуры составляют 45%, а госслужащие — 13%.
Как сообщает сайт er.ru, предвыборная кампания находится в активной стадии, кандидаты собирают наказы и предложения на встречах с избирателями, проводят работу по поиску частных и системных решений на местах. Владимир Якушев отметил, что нужно сделать всё, чтобы эти процессы прошли на традиционно высоком организационном уровне.