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«Единая Россия» выдвинула более 36 тысяч кандидатов на все уровни выборов-2024

«Единая Россия» выдвинула более 36 тысяч кандидатов на все уровни выборов-2024

5 августа 2024, 10:14
Фото: er.ru
«Единая Россия» выдвинула свыше 36 тысяч кандидатов на выборы всех уровней в 2024 году. Из них 61%, включая участников СВО, не имеет политического опыта.

Врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев отметил, что особое внимание в ходе избирательной кампании уделяется именно этой категории кандидатов.

Основной задачей для региональных отделений в текущем избирательном цикле является максимальная поддержка 380 участников СВО, выдвинутых на выборы, подчеркнул Якушев. Методическое и юридическое сопровождение бойцы, которых партия выдвинула на осенние выборы, начали получать уже в ходе предварительного голосования. Теперь им предстоит пройти новый сложный этап кампании, конкурируя с кандидатами от других партий.

Он отметил, что качественное сопровождение участников спецоперации на выборах является одним из главных критериев эффективности работы партийных отделений. У этих кандидатов должна быть возможность получить консультации, технологическую поддержку и ответы на все возникающие вопросы от опытных членов партии, считает врио секретаря генсовета.

Описывая портрет кандидата от «Единой России», Якушев отметил, что 65% выдвинутых кандидатов являются членами партии, а 35% — сторонниками. Треть кандидатов составляют женщины, молодые люди до 35 лет — 15%. Каждый четвертый кандидат представляет малый и средний бизнес, коммерческий сектор. Педагоги, общественники, соцработники, медики, представители ЖКХ и сферы культуры составляют 45%, а госслужащие — 13%.

Как сообщает сайт er.ru, предвыборная кампания находится в активной стадии, кандидаты собирают наказы и предложения на встречах с избирателями, проводят работу по поиску частных и системных решений на местах. Владимир Якушев отметил, что нужно сделать всё, чтобы эти процессы прошли на традиционно высоком организационном уровне.

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