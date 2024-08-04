За сутки у жителей Башкирии пропало ₽6 млн

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
В последнее время мошенничество в России становится всё более изощренным и масштабным, и Республика Башкортостан не стала исключением. В течение всего лишь одного дня в дежурную часть МВД поступило 17 сообщений о различных формах обмана, что свидетельствует о растущей активности аферистов.
Одной из самых примечательных историй является случай с 41-летней жительницей Уфы, которая стала жертвой финансового мошенничества. Ей позвонил человек, представившийся финансовым аналитиком, и предложил выгодные условия для инвестирования в иностранную валюту. Поддавшись на уловки мошенника, женщина перевела на неизвестные банковские счета более 600 тысяч рублей, которые она взяла в кредит.
Не менее тревожный инцидент произошел с 33-летним жителем Нягани. Он стал получать звонки и сообщения о том, что на его имя пытаются оформить кредит. Мошенники предложили ему «защитить» свои средства и перевести деньги на безопасный счет. В результате мужчина лишился 2,5 миллиона рублей.
В связи с ростом числа подобных случаев МВД по Республике Башкортостан обращается к гражданам с призывом быть внимательными и осторожными.