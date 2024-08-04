За сутки у жителей Башкирии пропало ₽6 млн

Не менее тревожный инцидент произошел с 33-летним жителем Нягани. Он стал получать звонки и сообщения о том, что на его имя пытаются оформить кредит. Мошенники предложили ему «защитить» свои средства и перевести деньги на безопасный счет. В результате мужчина лишился 2,5 миллиона рублей.