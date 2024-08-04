mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:12

Published Сегодня, 16:12

Modified Сегодня, 16:16

Updated Сегодня, 16:16

Всё и сразу обрушится на Башкирию

Всё и сразу обрушится на Башкирию

4 августа 2024, 16:12
Фото: 1MI
Прогноз погоды на завтра в Уфе и регионе вместил в себя, пожалуй, всё, за что мы не любим лето, следует из сообщения региональной метеослужбы.

Погода завтра, 5 августа, в Башкирии и Уфе останется не по-летнему ненастной. В регионе и столице Республики Башкортостан прогнозируются грозы, дожди с градом, усиление ветра.

Погода завтра в Башкирии не радует. В понедельник ожидаются кратковременные дожди и грозы, с возможностью града в течение дня. Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 7-12 м/с, с возможными порывами до 18 м/с во время гроз. Ночные температуры составят около +11С°…+16С°, а дневные колеблются от +21С° до +26С°. Также стоит ожидать туман с видимостью менее 500 метров.

Погода в Уфе с вечера 4 августа до вечера 5 августа ожидается облачная — с кратковременными дождями и грозами, ветер будет юго-западным и западным, со скоростью 7-12 м/с и порывами до 16 м/с днем. Температура воздуха ожидается в пределах +14С°…+16С° ночью и +21С°…+23С° днем.

Читайте также:
Натяжной потолок сжег женщину в Башкирии1 сентября в Башкирии перенеслиИзвестный уфимец погиб на СВО
#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Стерлитамак#Погода#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан
Подпишитесь
Видео. В Башкирии улицы утонули в воде из-за сильного дождя
Сегодня, 06:07
Потоп в Башкирии — последние новости
Сегодня, 05:18
В Башкирии мужчина сгорел заживо
Сегодня, 04:45
«Домой плыть придется»: как тонула Уфа
1 августа, 19:14
Необычный случай пьяной езды зафиксировали в Башкирии
Сегодня, 06:27
Как сдавать квартиру посуточно и превратить это в прибыльный бизнес
1 августа, 14:44