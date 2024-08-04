Всё и сразу обрушится на Башкирию

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
Погода завтра, 5 августа, в Башкирии и Уфе останется не по-летнему ненастной. В регионе и столице Республики Башкортостан прогнозируются грозы, дожди с градом, усиление ветра.
Погода завтра в Башкирии не радует. В понедельник ожидаются кратковременные дожди и грозы, с возможностью града в течение дня. Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 7-12 м/с, с возможными порывами до 18 м/с во время гроз. Ночные температуры составят около +11С°…+16С°, а дневные колеблются от +21С° до +26С°. Также стоит ожидать туман с видимостью менее 500 метров.
Погода в Уфе с вечера 4 августа до вечера 5 августа ожидается облачная — с кратковременными дождями и грозами, ветер будет юго-западным и западным, со скоростью 7-12 м/с и порывами до 16 м/с днем. Температура воздуха ожидается в пределах +14С°…+16С° ночью и +21С°…+23С° днем.