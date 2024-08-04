Всё и сразу обрушится на Башкирию

Погода завтра в Башкирии не радует. В понедельник ожидаются кратковременные дожди и грозы, с возможностью града в течение дня. Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 7-12 м/с, с возможными порывами до 18 м/с во время гроз. Ночные температуры составят около +11С°…+16С°, а дневные колеблются от +21С° до +26С°. Также стоит ожидать туман с видимостью менее 500 метров.