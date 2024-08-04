Уфу перекроют на неделю

Posted Сегодня, 19:26
Published Сегодня, 19:26
Modified Сегодня, 19:28
Updated Сегодня, 19:28
Участок дороги вдоль проспекта Октября, от Южного до Северного проезда, в Уфе будет закрыт на неделю — с 22:00 воскресенья, 4 августа, до 7:00 воскресенья, 12 августа. Это связано с проведением работ по обустройству тротуаров, что может вызвать некоторые неудобства для автолюбителей и пешеходов. И тем, и другим стоит быть внимательными при движении в этом районе.
Местные власти обращаются к жителям города и его гостям с просьбой всех следить за обновлениями и соблюдать правила дорожного движения в условиях ремонта. Важно быть внимательными к изменениям на дороге и учитывать возможные альтернативные пути для поездок в этот период. Для этого можно воспользоваться онлайн-картами или собственной памятью.
Напомним, ранее Mkset сообщал о перекрытии центра Уфы на две недели. Причина — ремонт коммунальных коммуникаций. У коммунальщиков большие планы на улице Гафури в Уфе. Перекрытие проведут поэтапно.