Страшное ДТП в Башкирии унесло жизнь молодой пассажирки

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Авария случилась на пересечении улиц Худайбердина и Вокзальная, когда 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 не смог предотвратить столкновение с «Ладой Веста». По предварительной информации, «Лада» остановилась на запрещающий сигнал светофора, что стало причиной касательного столкновения. После удара ВАЗ продолжил движение и врезался в бетонное ограждение.
Последствия аварии оказались трагичными: 21-летняя пассажирка ВАЗа скончалась до приезда медицинских работников. Её друзья — 21-летняя девушка и 20-летний парень — были госпитализированы с различными травмами.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции Стерлитамака продолжают расследование обстоятельств происшествия. Назначены ряд экспертиз для выяснения всех деталей инцидента.