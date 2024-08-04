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Страшное ДТП в Башкирии унесло жизнь молодой пассажирки

Страшное ДТП в Башкирии унесло жизнь молодой пассажирки

4 августа 2024, 07:29
Фото: Госавтоинспекция РБ
Сегодня, 4 августа, ночью в Стерлитамаке произошла страшная авария, которая закончилась трагедией для одной из молодых жизней, сообщает Госавтоинспекция РБ.

Авария случилась на пересечении улиц Худайбердина и Вокзальная, когда 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 не смог предотвратить столкновение с «Ладой Веста». По предварительной информации, «Лада» остановилась на запрещающий сигнал светофора, что стало причиной касательного столкновения. После удара ВАЗ продолжил движение и врезался в бетонное ограждение.

Последствия аварии оказались трагичными: 21-летняя пассажирка ВАЗа скончалась до приезда медицинских работников. Её друзья — 21-летняя девушка и 20-летний парень — были госпитализированы с различными травмами.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции Стерлитамака продолжают расследование обстоятельств происшествия. Назначены ряд экспертиз для выяснения всех деталей инцидента.

Видео: Госавтоинспекция РБ
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