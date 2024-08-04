Страшное ДТП в Башкирии унесло жизнь молодой пассажирки

Авария случилась на пересечении улиц Худайбердина и Вокзальная, когда 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 не смог предотвратить столкновение с «Ладой Веста». По предварительной информации, «Лада» остановилась на запрещающий сигнал светофора, что стало причиной касательного столкновения. После удара ВАЗ продолжил движение и врезался в бетонное ограждение.