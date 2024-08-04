Потоп в Башкирии — последние новости

В реках Башкирии изменился уровень воды. Если в мелких поселениях вода отступает, то в крупных, наоборот, кажется только готовится доставить проблемы. Так, в деревне Яман-Порт Нуримановского района на реке Уфа уровень воды с утра увеличился на 30 см и составляет 3,96 м, при критическом уровне в 7,72 м. В Бирске на реке Белая зафиксирован подъем в 24 см, текущий уровень составляет 3,65 м, выход на пойму — 8,2 м. В Уфе, у Монумента Дружбы, уровень воды поднялся на 11 см и составляет 3,34 м, при выходе на пойму в 6 м. Как можно заметить, ситуация, все же достаточно далека от критической.