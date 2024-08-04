Потоп в Башкирии — последние новости

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
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Updated Сегодня, 16:53
По состоянию вечер воскресенья, 4 августа, в Башкирии остаются на контроле три локации подтопления летним паводком из-за вышедших из берегов после ливней рек. Это два участка автотрасс, скрытые под водой, и дорога, где произошел оползень. В Стерлитамакском районе и в Уфе затоплены две дороги, а в Бурзянском районе зафиксирован оползень. Подтопления частных жилых домов и дворов на вечер воскресенья, 4 августа, не зафиксированы.
В реках Башкирии изменился уровень воды. Если в мелких поселениях вода отступает, то в крупных, наоборот, кажется только готовится доставить проблемы. Так, в деревне Яман-Порт Нуримановского района на реке Уфа уровень воды с утра увеличился на 30 см и составляет 3,96 м, при критическом уровне в 7,72 м. В Бирске на реке Белая зафиксирован подъем в 24 см, текущий уровень составляет 3,65 м, выход на пойму — 8,2 м. В Уфе, у Монумента Дружбы, уровень воды поднялся на 11 см и составляет 3,34 м, при выходе на пойму в 6 м. Как можно заметить, ситуация, все же достаточно далека от критической.
В то же время уровень воды на реках Ай, Ашкадар и Белая в нескольких населенных пунктах снизился на 49 см, 30 см, 29 см и 22 см, соответственно. Мониторинг водохранилищ продолжается.
Напомним, летний паводок начался в Башкирии с 27 июля. Подтопления привели к эвакуации, в том числе, садоводов в СНТ и детей в загородных оздоровительных лагерях. Большая вода доставляет проблемы даже животным: за последние дни затопило два пастбища с пасущимися на них коровами. К счастью, буренки от природы — отличные пловцы, и говяжий флот Башкирии не пострадал.