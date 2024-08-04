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Published Сегодня, 08:29

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Updated Сегодня, 08:31

Погода в Башкирии ошеломит всех

Погода в Башкирии ошеломит всех

4 августа 2024, 08:29
Фото: Изображение Midjourney
На 5 августа синоптики обещают переменчивую погоду с дождем, грозой и даже градом, сообщает Башгидромет.

Погода в Башкирии на 5 августа ожидается облачная с редкими прояснениями. По данным метеорологов, местами пройдут кратковременные дожди, не исключены и грозы, а днем возможен даже локальный град. Такой нестабильный климат обусловлен юго-западным ветром, скорость которого составит 7-12 м/с. Однако при грозовых разрядах ветер может усилиться до шквалистых 18 м/с, что создаст дополнительные неудобства для граждан.

Температура воздуха ночью колеблется между +11 и +16 градусами, а в дневное время столбик термометра поднимется до +21…+26°.

Особое внимание стоит уделить дорожной обстановке. Из-за осадков видимость на отдельных участках дорог может ухудшаться до 1-2 км, а ночью и утром туман снизит видимость до 500 метров и менее.

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