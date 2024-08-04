Погода в Башкирии ошеломит всех

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Погода в Башкирии на 5 августа ожидается облачная с редкими прояснениями. По данным метеорологов, местами пройдут кратковременные дожди, не исключены и грозы, а днем возможен даже локальный град. Такой нестабильный климат обусловлен юго-западным ветром, скорость которого составит 7-12 м/с. Однако при грозовых разрядах ветер может усилиться до шквалистых 18 м/с, что создаст дополнительные неудобства для граждан.
Температура воздуха ночью колеблется между +11 и +16 градусами, а в дневное время столбик термометра поднимется до +21…+26°.
Особое внимание стоит уделить дорожной обстановке. Из-за осадков видимость на отдельных участках дорог может ухудшаться до 1-2 км, а ночью и утром туман снизит видимость до 500 метров и менее.