Необычный случай пьяной езды зафиксировали в Башкирии

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Ситуация развернулась в тихом селе Кунакбаево, когда один из местных жителей заметил не совсем обычное явление — мужчина управлял мотоблоком в состоянии алкогольного опьянения. И вместо того чтобы просто пройти мимо, этот неравнодушный человек решил сообщить об этом в чат-бот Госавтоинспекции.
Информация быстро дошла до сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Учалинскому району. Благодаря оперативным действиям правоохранителей правонарушителя вскоре остановили. Им оказался 54-летний житель села, который явно переоценил свои способности за рулем мотоблока.
Как показало освидетельствование, уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе составил целых 1,020 мг/л. Стоит отметить, что даже за рулём такого необычного транспортного средства управление в нетрезвом виде считается серьёзным нарушением. По результатам проверки данному гражданину было назначено наказание по части 3 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Сам мотоблок теперь находится на специализированной стоянке.