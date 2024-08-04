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Published Сегодня, 06:27

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Updated Сегодня, 06:29

Необычный случай пьяной езды зафиксировали в Башкирии

Необычный случай пьяной езды зафиксировали в Башкирии

4 августа 2024, 06:27
Фото: 1MI
В Учалинском районе благодаря сообщению неравнодушного гражданина в чат-боте удалось задержать пьяного мужчину, управляющего мотоблоком, сообщает Госавтоинспекция РБ.

Ситуация развернулась в тихом селе Кунакбаево, когда один из местных жителей заметил не совсем обычное явление — мужчина управлял мотоблоком в состоянии алкогольного опьянения. И вместо того чтобы просто пройти мимо, этот неравнодушный человек решил сообщить об этом в чат-бот Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция РБ

Информация быстро дошла до сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Учалинскому району. Благодаря оперативным действиям правоохранителей правонарушителя вскоре остановили. Им оказался 54-летний житель села, который явно переоценил свои способности за рулем мотоблока.

Фото: Госавтоинспекция РБ

Как показало освидетельствование, уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе составил целых 1,020 мг/л. Стоит отметить, что даже за рулём такого необычного транспортного средства управление в нетрезвом виде считается серьёзным нарушением. По результатам проверки данному гражданину было назначено наказание по части 3 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Сам мотоблок теперь находится на специализированной стоянке.

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