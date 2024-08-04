Необычный случай пьяной езды зафиксировали в Башкирии

Ситуация развернулась в тихом селе Кунакбаево, когда один из местных жителей заметил не совсем обычное явление — мужчина управлял мотоблоком в состоянии алкогольного опьянения. И вместо того чтобы просто пройти мимо, этот неравнодушный человек решил сообщить об этом в чат-бот Госавтоинспекции.