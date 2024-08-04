Натяжной потолок сжег женщину в Башкирии

В результате борьбы с огнем женщина получила ожоги на голени и лице. С места происшествия она была срочно госпитализирована в ожоговое отделение городской клинической больницы № 1 Стерлитамака. Состояние обгоревшей женщины оценивается как средней тяжести. Врачи держат пострадавшую под наблюдением.