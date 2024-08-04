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Published Сегодня, 16:06

Modified Сегодня, 16:08

Updated Сегодня, 16:08

Натяжной потолок сжег женщину в Башкирии

Натяжной потолок сжег женщину в Башкирии

4 августа 2024, 16:06
Фото: МЧС РБ
В Стерлитамаке, на улице Кутузова, в воскресенье, 4 августа, произошел пожар на кухне двухэтажного дома, сообщает пресс-служба МЧС РБ.

Там внезапно вспыхнул натяжной потолок. Живущая в этом доме 49-летняя женщина, пытаясь самостоятельно разобраться с огнем. Потолок выгорел практически по всей площади помещения. При горении подобные материалы очень токсичны.

В результате борьбы с огнем женщина получила ожоги на голени и лице. С места происшествия она была срочно госпитализирована в ожоговое отделение городской клинической больницы № 1 Стерлитамака. Состояние обгоревшей женщины оценивается как средней тяжести. Врачи держат пострадавшую под наблюдением.

Пожар удалось потушить до прибытия вызванного наряда МЧС РБ. Причина его возникновения сейчас устанавливается дознавателем МЧС России.

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