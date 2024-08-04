Натяжной потолок сжег женщину в Башкирии

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
Там внезапно вспыхнул натяжной потолок. Живущая в этом доме 49-летняя женщина, пытаясь самостоятельно разобраться с огнем. Потолок выгорел практически по всей площади помещения. При горении подобные материалы очень токсичны.
В результате борьбы с огнем женщина получила ожоги на голени и лице. С места происшествия она была срочно госпитализирована в ожоговое отделение городской клинической больницы № 1 Стерлитамака. Состояние обгоревшей женщины оценивается как средней тяжести. Врачи держат пострадавшую под наблюдением.
Пожар удалось потушить до прибытия вызванного наряда МЧС РБ. Причина его возникновения сейчас устанавливается дознавателем МЧС России.