В Уфе водитель госпитализирован в результате серьезного ДТП

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
На улице Перспективной в Уфе произошла дорожная авария, которая привлекла внимание местных жителей и служб экстренной помощи. Около семи часов вечера 52-летний водитель автомобиля «Шевроле Авео» не справился с управлением и столкнулся с движущейся в попутном направлении «Ладой Гранта».
Согласно предварительным данным, после удара водитель «Шевроле» не смог остановить автомобиль и допустил наезд на электроопору.
В результате аварии водитель иномарки получил тяжелые травмы и был незамедлительно госпитализирован. Медицинские работники оказали ему необходимую помощь, а сотрудники Госавтоинспекции начали разбираться в обстоятельствах происшествия.