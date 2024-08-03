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В Уфе водитель госпитализирован в результате серьезного ДТП

В Уфе водитель госпитализирован в результате серьезного ДТП

3 августа 2024, 09:12
Фото: Госавтоинспекция РБ
В пятницу, 2 августа, в Уфе произошло серьезное ДТП, сообщает Госавтоинспекция РБ.

На улице Перспективной в Уфе произошла дорожная авария, которая привлекла внимание местных жителей и служб экстренной помощи. Около семи часов вечера 52-летний водитель автомобиля «Шевроле Авео» не справился с управлением и столкнулся с движущейся в попутном направлении «Ладой Гранта».

Фото: Госавтоинспекция РБ

Согласно предварительным данным, после удара водитель «Шевроле» не смог остановить автомобиль и допустил наезд на электроопору.

В результате аварии водитель иномарки получил тяжелые травмы и был незамедлительно госпитализирован. Медицинские работники оказали ему необходимую помощь, а сотрудники Госавтоинспекции начали разбираться в обстоятельствах происшествия.

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