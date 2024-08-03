В Уфе водитель госпитализирован в результате серьезного ДТП

На улице Перспективной в Уфе произошла дорожная авария, которая привлекла внимание местных жителей и служб экстренной помощи. Около семи часов вечера 52-летний водитель автомобиля «Шевроле Авео» не справился с управлением и столкнулся с движущейся в попутном направлении «Ладой Гранта».