Угон авто ради экономии времени закончился арестом в Башкирии

Всё началось, когда экипаж ДПС ОГИБДД заметил подозрительный ВАЗ-2111 на улице Советская в селе Краснохолмский. Водитель, как оказалось, не просто любитель покататься — это был 40-летний работник автосервиса, который решил «сэкономить» время и сделать заезд в магазин. Однако его стремление к экономии привело к тому, что он сел за руль без водительских прав и с явными признаками алкогольного опьянения.