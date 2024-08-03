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Угон авто ради экономии времени закончился арестом в Башкирии

Угон авто ради экономии времени закончился арестом в Башкирии

3 августа 2024, 16:32
Фото: Госавтоинспекция РБ
Работник автосервиса угнал автомобиль у клиента, чтобы съездить за запчастями, сообщает Госавтоинспекция РБ.

Всё началось, когда экипаж ДПС ОГИБДД заметил подозрительный ВАЗ-2111 на улице Советская в селе Краснохолмский. Водитель, как оказалось, не просто любитель покататься — это был 40-летний работник автосервиса, который решил «сэкономить» время и сделать заезд в магазин. Однако его стремление к экономии привело к тому, что он сел за руль без водительских прав и с явными признаками алкогольного опьянения.

При проверке дыхания алкотестером выяснилось, что уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе составляет 1,731 мг/л — это далеко не безопасная норма. Но даже если бы он был трезвым, наличие отсутствия водительских прав ставило под сомнение его законные полномочия управлять автомобилем.

Собственника автомобиля оперативно вызвали в отдел полиции. Как выяснилось, он оставил свое авто на ремонт и совершенно не ожидал такого «сервиса». Подозреваемый в преступлении был задержан сотрудниками Госавтоинспекции и дал признательные показания. Он объяснил свои действия тем, что думал проехать всего пару минут до магазина — видимо, не учел возможные последствия своих «приключений».

На данный момент против него составлен административный материал за управление транспортным средством в состоянии опьянения и без водительских прав. Теперь ему предстоит провести 12 суток в изоляторе временного содержания. Автомобиль помещен на специализированную стоянку до дальнейших разбирательств.

Что касается уголовного дела по факту угона автомобиля (статья 166 УК РФ), то вопрос о его возбуждении сейчас находится на стадии решения.

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