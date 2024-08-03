Пожар в Уфе едва не лишил семью дома

Событие произошло на третьем этаже многоквартирного дома, где в одной из трехкомнатных квартир началось возгорание домашнего имущества. По прибытию на место происшествия огнеборцев картина была тревожной: пламя охватило значительную часть жилого пространства. Благодаря оперативному реагированию пожарных из МЧС России, пламя удалось потушить.