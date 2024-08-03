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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Пожар в Уфе едва не лишил семью дома

Пожар в Уфе едва не лишил семью дома

3 августа 2024, 14:02
Фото: МЧС России
Пожар вспыхнул в трехкомнатной квартире на улице Невского в Уфе, сообщает МЧС России.

Событие произошло на третьем этаже многоквартирного дома, где в одной из трехкомнатных квартир началось возгорание домашнего имущества. По прибытию на место происшествия огнеборцев картина была тревожной: пламя охватило значительную часть жилого пространства. Благодаря оперативному реагированию пожарных из МЧС России, пламя удалось потушить.

Фото: МЧС России

Пожарным пришлось применить спасательное устройство, чтобы вызволить из огня 3 человек, в том числе ребенка. Еще одного человека спасатели вывели с балкона горящей квартиры по трехколенной выдвижной лестнице.

В результате пожара никто не пострадал. Семья будет временно проживать у родственников, пока специалисты МЧС выясняют причину возгорания.

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