По Уфе расплескалась синева

Posted 3 августа, 11:56
Published 3 августа, 11:56
Modified 3 августа, 11:58
Updated 3 августа, 11:58
В Уфе состоялась торжественная церемония возложения цветов в честь Дня Воздушно-десантных войск. Традиционно мероприятие прошло в парке Победы, где собрались ветераны, действующие военнослужащие и представители власти, чтобы почтить память героев и отметить праздник.
С праздником всех служащих и ветеранов поздравил заместитель премьер-министра Правительства РБ Ирек Сагитов.
Депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Альфит Нигаматьянов присоединился к празднованию Дня Воздушно-десантных войск. В своих социальных сетях он поделился фотографиями из Парка Победы, где он был одет в традиционный голубой берет.
На фотографиях депутат запечатлен в окружении других людей, одетых в десантную форму, участников торжественных мероприятий.
В уфимском парке «Волна» состоялась традиционная церемония возложения цветов к памятнику «Десантникам — уроженцам Башкортостана, погибшим при выполнении воинского долга».
В мероприятии приняли участие десантники, ветераны, представители власти, общественных организаций и кадеты.
Глава администрации Белорецкого района Республики Башкортостан Андрей Иванюта делится в своих соцсетях как прошел День ВДВ в Белорецке.
Праздник начался с почтения памяти бывшего начальника Белорецкой образцовой автошколы ДОСААФ России майора Забира Ахибзянова. Затем по улицам города прошел автопробег.
Кульминацией дня стал торжественный митинг на аллее Сорокалетия Победы.
Мэр Уфы, Ратмир Мавлиев присоединился к поздравлениям «голубых беретов», поделившись в своих социальных сетях фотографиями с места проведения торжественного мероприятия в Парке Победы.
На фотографиях можно увидеть яркое праздничное мероприятие в Парке Победы, где собрались десантники и их семьи.
В Стерлитамаке День ВДВ прошел ярко и празднично. В Парке Содовиков для горожан была организована насыщенная программа с мастер-классами, спортивными соревнованиями и тематическими выставками.
В канале башкирских батальонов им. М. Шаймуратова и А. Доставалова, были представлены фотографии, на которых запечатлены моменты праздника с участием главы региона Радия Хабирова и десантников в голубых беретах.
Десантники, ветераны и гости мероприятия обменивались воспоминаниями о службе, делились историями о боевом братстве и мужестве.