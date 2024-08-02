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Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Жителей Башкирии просят отключить телефоны

«Закройте окна»: на Башкирии идёт ураган

2 августа 2024, 13:44
Фото: 1MI

Жителей Башкирии просят отключить телефоны

С пугающим предупреждением обратились власти региона к людям.

МЧС Башкирии рассылает штормовое предупреждение об опасных погодных явлениях в регионе. В ближайшие сутки, 2–3 августа, синоптики обещают кратковременные дожди и, местами, сильные ливни. Кроме того, в республике обещают грозы и ветер до 5-10 м/с.

Между тем температура воздуха в дневное время суток составит +18°С… +23°С. В некоторых частях региона трассы окутает густой туман — видимость снизится до 500 м. Автолюбителям следует быть предельно осторожными.

Спасатели также напоминают о мерах безопасности: отключать телефоны и прочие электроприборы в грозу, если она застала вас в машине. Не стоит также прятаться от молний под деревьями — в них вероятность удара гораздо выше.

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