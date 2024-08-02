«За что мы платим»: природа Башкирии — только за деньги

Кроме того, власти указали — деньги, которые отдаются за посещение природных парков, тратят на и без того недешёвое содержание этих территорий. Без должного ухода людям самим попросту будет негде гулять, так как парки попросту придут в упадок. Кроме того, далеко не все гости отличаются особо бережным отношением к природе.