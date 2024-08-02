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Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

В Башкирии не хотят делать природу бесплатной

«За что мы платим»: природа Башкирии — только за деньги

2 августа 2024, 12:17
Фото: Сергей Межин / БашПрирода

В Башкирии не хотят делать природу бесплатной

«Во всём мире так», — ответили власти региона тем, кто возмущён сборами денег для посещения природных территорий.

Жители Башкирии с начала летнего туристического сезона заваливают властей жалобами — поводом для недовольства людей в очередной раз стали тарифы на посещение различных природных парков.

— Почему то, что создано природой, вообще платное? Это разве чиновники горы и леса нам дали? — удивляется жительница республика.
— Ну давайте ещё дальше пойдём. Будем платить, чтобы просто посмотреть на природу.
— Я тут родился и живу всю жизнь, почему я вообще обязан отдавать какие-то деньги, чтобы просто пройтись по своей земле? Не понимаю совершенно, — посетовал уфимец.

Хоть подобные жалобы — не в новинку и возникают у людей практически из года в год, власти региона решили лишний раз подчеркнуть, «почему не бесплатно».

— Природные парки являются особо охраняемыми территориями. Во всём мире за их посещение взимается плата, — пояснили в Минприроды Башкирии. — Не во всех зонах можно устраивать тропы, пляжи и зоны отдыха. Задача природных парков — сохранить экологические системы в первозданном виде.

Кроме того, власти указали — деньги, которые отдаются за посещение природных парков, тратят на и без того недешёвое содержание этих территорий. Без должного ухода людям самим попросту будет негде гулять, так как парки попросту придут в упадок. Кроме того, далеко не все гости отличаются особо бережным отношением к природе.

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