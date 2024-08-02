Иномарка сбила пешехода в Уфе

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Мужчина на Opel Corsa сбил 59-летнюю пенсионерку в микрорайоне Инорс в Уфе в четверг, 1 августа. Авария случилась, когда женщина шла по пешеходному переходу без светофора — иномарка в этот момент совершала поворот.
Пострадавшая после инцидента обратилась за помощью в травмпункт. Госпитализация ей не потребовалась — уфимку отправили на амбулаторное лечение. Правоохранительные органы ведут разбирательство.
Ранее Mkset сообщал о страшной аварии с военной техникой на трассе Уфа — Челябинск. На автодороге столкнулись сразу несколько грузовиков. Очевидцы опубликовали кадры с места событий.