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Posted Сегодня, 10:26

Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Иномарка сбила пешехода в Уфе

Иномарка сбила пешехода в Уфе

2 августа 2024, 10:26
Фото: ГАИ РБ
После столкновения женщине потребовалась помощь врачей, сообщили в ГАИ города.

Мужчина на Opel Corsa сбил 59-летнюю пенсионерку в микрорайоне Инорс в Уфе в четверг, 1 августа. Авария случилась, когда женщина шла по пешеходному переходу без светофора — иномарка в этот момент совершала поворот.

Пострадавшая после инцидента обратилась за помощью в травмпункт. Госпитализация ей не потребовалась — уфимку отправили на амбулаторное лечение. Правоохранительные органы ведут разбирательство.

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Ранее Mkset сообщал о страшной аварии с военной техникой на трассе Уфа — Челябинск. На автодороге столкнулись сразу несколько грузовиков. Очевидцы опубликовали кадры с места событий.

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