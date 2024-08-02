В Башкирии мужчина и женщина потерялись во время поисков своих знакомых

Двое мужчин с детьми потерялись в Белорецком районе. Об их пропаже заявили двое человек, с которыми те должны были пересечься в заранее условленном месте. Встречи не состоялось, после чего они отправились на поиски: безрезультатно. Тогда было принято решение обратиться в экстренные службы.