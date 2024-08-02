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Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

В Башкирии мужчина и женщина потерялись во время поисков своих знакомых

В Башкирии мужчина и женщина потерялись во время поисков своих знакомых

2 августа 2024, 10:23
Фото: Изображение Midjourney
Поиски ведутся на территории Белорецкого района, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Двое мужчин с детьми потерялись в Белорецком районе. Об их пропаже заявили двое человек, с которыми те должны были пересечься в заранее условленном месте. Встречи не состоялось, после чего они отправились на поиски: безрезультатно. Тогда было принято решение обратиться в экстренные службы.

Фото: Пресс-служба МЧС по РБ.

Прибывшие на место сотрудники МЧС сумели оперативно отыскать пропавших. Отмечается, что состояние их в норме, медицинская помощь никому не потребовалась.

Примечательно, что в настоящий момент ведутся поиски двоих людей (мужчины и женщины), с которыми ранее у потерявшейся группы была запланирована встреча.

UPD. Все туристы найдены. Отправившиеся на поиски знакомых мужчина и женщина самостоятельно вышли на связь, сообщив, что в помощи спасателей не нуждаются.

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