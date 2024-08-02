В Башкирии мужчина и женщина потерялись во время поисков своих знакомых

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Двое мужчин с детьми потерялись в Белорецком районе. Об их пропаже заявили двое человек, с которыми те должны были пересечься в заранее условленном месте. Встречи не состоялось, после чего они отправились на поиски: безрезультатно. Тогда было принято решение обратиться в экстренные службы.
Прибывшие на место сотрудники МЧС сумели оперативно отыскать пропавших. Отмечается, что состояние их в норме, медицинская помощь никому не потребовалась.
Примечательно, что в настоящий момент ведутся поиски двоих людей (мужчины и женщины), с которыми ранее у потерявшейся группы была запланирована встреча.
UPD. Все туристы найдены. Отправившиеся на поиски знакомых мужчина и женщина самостоятельно вышли на связь, сообщив, что в помощи спасателей не нуждаются.