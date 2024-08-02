Самолёт не может вылететь из Уфы

Самолёт авиакомпании «Ямал» из Уфы в Ноябрьск не смог вовремя вылететь днем в пятницу, 2 августа. Как сообщают ямальские СМИ, пассажиров уже рассадили в салоне самолета «Сухой Супер Джет», но потом выпроводили обратно в аэропорт. Экипаж объяснил задержку техническими неисправностями. Официальных комментариев от авиакомпании по поводу поломки борта и задержки рейса пока не поступало.



Как указано в онлайн-системе аэропорта «Уфа», рейс на «Ноябрьск» должен был отправиться на взлёт еще в 14:20 по местному времени. Сначала его отложили на полтора часа. Теперь взлёт перенесён на 18:10. Статус рейса — «Посадка завершена».