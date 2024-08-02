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Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Самолёт не может вылететь из Уфы

Самолёт не может вылететь из Уфы

2 августа 2024, 11:48
Фото: 1MI
Рейс из столицы Башкирии в Ноябрьск отложили на уже четыре часа, гласит онлайн-табло воздушной гавани.

Самолёт авиакомпании «Ямал» из Уфы в Ноябрьск не смог вовремя вылететь днем в пятницу, 2 августа. Как сообщают ямальские СМИ, пассажиров уже рассадили в салоне самолета «Сухой Супер Джет», но потом выпроводили обратно в аэропорт. Экипаж объяснил задержку техническими неисправностями. Официальных комментариев от авиакомпании по поводу поломки борта и задержки рейса пока не поступало.

Как указано в онлайн-системе аэропорта «Уфа», рейс на «Ноябрьск» должен был отправиться на взлёт еще в 14:20 по местному времени. Сначала его отложили на полтора часа. Теперь взлёт перенесён на 18:10. Статус рейса — «Посадка завершена».

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#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Инциденты
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