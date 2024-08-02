Прожиточный минимум в Башкирии обновили

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Власти утвердили прожиточный минимум для разных категорий граждан Башкортостана на предстоящий 2025 год. Утвержденные изменения вступают в силу с 1 января и продолжат действовать вплоть до конца года.
Так, сумма прожиточного минимума на душу населения составит ₽15 782. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит ₽17 202, для пенсионеров — ₽13 573, а для детей — ₽15 309 .
Отметим, что на 2024 год власти утвердили прожиточный минимум на уровне ₽13 753. Величина прожиточного минимума для трудоспособных граждан на данный момент составляет ₽14 991, ₽12 530 для пенсионеров и ₽13 340 для детей.