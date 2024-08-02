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Posted Сегодня, 08:52

Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Прожиточный минимум в Башкирии обновили

Прожиточный минимум в Башкирии обновили

2 августа 2024, 08:52
Фото: Изображение Midjourney
Соответствующее постановление за подписью премьер-министра региона Андрея Назарова опубликовано на официальном портале правовой информации РБ.

Власти утвердили прожиточный минимум для разных категорий граждан Башкортостана на предстоящий 2025 год. Утвержденные изменения вступают в силу с 1 января и продолжат действовать вплоть до конца года.

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Так, сумма прожиточного минимума на душу населения составит ₽15 782. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит ₽17 202, для пенсионеров — ₽13 573, а для детей — ₽15 309 .

Отметим, что на 2024 год власти утвердили прожиточный минимум на уровне ₽13 753. Величина прожиточного минимума для трудоспособных граждан на данный момент составляет ₽14 991, ₽12 530 для пенсионеров и ₽13 340 для детей.

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