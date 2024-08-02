Погода в выходные в Башкирии не даст спокойно отдохнуть

То дождь, то солнце. Вот краткий пересказ прогноза погоды в Уфе и Башкирии на выходные. В субботу, 3 августа, и в воскресенье, 4 августа, погода в Башкирии и Уфе будет нестабильной. Ночью и днем ожидаются дожди. В отдельных районах прогнозируются грозы. Осадки будет сопровождать порывистый западный ветер. Днём иногда будет выглядывать солнце, то зонтики лучше далеко не убирать. При этом позагорать вряд ли удастся. Ночью температура опустится до +10°С, а днём воздух вряд ли прогреется выше +25°С. Так что пляжный отдых отменяется.