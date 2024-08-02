Почему цены на бензин не падают

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Минэнерго вновь ограничило экспорт бензина для нефтяных компаний, ожидая, что это поможет замедлить рост цен на топливо. Запрет будет действовать до ноября 2024 года, но полной отмены ценового роста не стоит ожидать. В соответствии с отраслевыми соглашениями, цены на топливо на российских автозаправках все же преодолели уровень инфляции. В этом году наиболее значительное подорожание коснулось бензина, который с начала года увеличился в цене на 5,2%. Дизельное топливо, которое уже давно превысило отметку в ₽60/литр, также подорожало, хотя темпы его роста были более плавными. В результате, стоимость литра дизеля теперь составляет ₽66,53.
Власти, похоже, не намерены снижать цены на бензин в рознице, а лишь стремятся остановить их рост, вызванный увеличением цен на нефть на международных рынках. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выразил опасение по поводу внутреннего рынка, отмечая, что механизмы, направленные на экспорт, ставят розничных отечественных потребителей в невыгодное положение. Он подчеркнул необходимость решать проблему нехватки топлива на внутреннем рынке перед тем, как делать акцент на экспорте.
Все детали подробно можно узнать в интересной статье «Новых Известий».