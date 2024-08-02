Около половины розничных клиентов «Открытия» перешли в ВТБ

Inkazan.ru пишет, что Георгий Горшков, заместитель президента — председателя правления ВТБ, сообщил, что в ВТБ уже переведено около 80% кредитного портфеля «Открытия» и 2/3 портфеля сбережений. Он добавил, что клиенты банка «Открытие» уже стали участниками крупнейшего объединения системно значимых финансовых учреждений России. Огромная работа была проделана для того, чтобы этот процесс прошел максимально удобно. Для этого была подготовлена соответствующая инфраструктура и продуктово-сервисная линейка. Горшков отметил, что каждый день в ВТБ переходят по 20 тысяч человек, по состоянию на сегодняшний день это уже почти половина всех активных клиентов «Открытия».