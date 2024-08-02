«Одно разочарование, к ценам вопрос»: реальные отзывы туристов о кафе в Уфе

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Mkset изучил отзывы гостей и жителей башкирской столицы и выяснил, что они думают об уфимских заведениях общепита — стоят ли они того, чтобы ехать в Уфу? Куда можно сходить в Уфе, чтобы приятно провести время и не разориться?
Первое, на что обращают свой взор туристы — рестораны с национальным колоритом, свойственным региону.
Так, множество хвалебных отзывов оставлено на ресторан в Уфе в районе «Динамо», однако сама концепция заведения пришлась по душе далеко не всем.
— Меню очень разнообразное. Много нетривиальных блюд, в основном преобладает конина. Решил попробовать манты «из под ножа» с кониной. Понравились! Однако мясо специфичное, жестковатое. Остальные блюда также были на уровне— шурпа и кастыбай были божественны. Особо оценил баурсаки)) безумно вкусно! Буквально тают во рту. Особенно удался соус из сметаны и сгущенки. Получилось невероятно.
— Одно разочарование. Прежде всего не понравилась сама концепция, впечатление такое, как будто находишься в обычной столовой, с открытой кухни идет постоянный шум кастрюль, сковородок, музыки не слышно, может и не было ее.
Стоят внимания также отзывы на ресторан при популярной гостинице в центре Уфы, который также специализируется на национальных блюдах. Чаще всего гости жалуются на обслуживание и непонятный режим работы, что часто свойственно заведениям при отелях.
— Вкусно, быстро, но бесят тем то, что непонятно, когда открыты, а когда закрыты.
— Меню небольшое, но разнообразное, блюда вкусные, порции немаленькие.
— Не понравилось, такого обслуживания в Уфе ещё нигде не видели. Мы думали, что это ресторан национальной кухни, это лицо Республики, но качеству блюд можно пожелать лучшего. Попросили салфетки, несли 15 минут.
— Официанты постоянно открывали дверь в соседнее помещение, где так же проходило мероприятие.
Блюда локальной кухни предлагает также сеть заведений по улице Ленина. В их меню: пицца по-башкирски, конина с овощами, эремсек и другие.
— Официанты постоянно ходят по залу, но в упор не видят пустых тарелок на столиках. Принцип работы следующий, как я поняла: поел, оплатил, тогда только полностью убирают стол и welcome, следующий гость. А до момента оплаты — сиди, дружок, с забитым тарелками столом.
— Был в этой кофейне, категорически не понравилось обслуживание: мало того, что потеряли мой заказ, так еще и прождал зря. В итоге остался голодный и мальчик-официант даже не принес извинения за то, что невнимателен к гостям и к своей работе.
— Кормят вкусно. Готовят долго и местоположение оставляет желать лучшего — поэтому 4!
Там же можно попробовать и «уфимский кофе», придуманный известным в городе бариста.
— Мне он напомнил латте с невысокой плотной пенкой с добавлением травяного настоя, буквы — крошка с кисло-сладким вкусом (мне показалось так). Советую попробовать! Мой напиток не был горячим, мне не хватило градусов). Как будто подостыл, но возможно так задумано.
Впрочем, не все виды кофейных напитков могут похвастаться хорошими отзывами.
— Отличное обслуживание, но ужаснейший кофе, они не умеют, к сожалению, свои зёрна жарить. И даже дело не в баристе, а в самой обжарке — сначала думал: помол плохой, потом переделали и понял, что у них просто пережаренные зерна. По вкусу капучино — как жаренные подсолнечные семечки.
Фастфуда в Уфе предостаточно, однако заинтересовать туристов привычные сети могут едва ли. Другое дело — местные заведения.
Блюда быстрого питания в национальном исполнении предлагает бистро в районе главного корпуса бывшего УГНТУ и Свердловского рынка.
— Внутри число светло, играет башкирская музыка, заказ сделали быстро. Полноценно наелись за обед в 339 рублей. Отличное место. Из странного и неудобного, наверно, только то, что туалет находится не внутри основного помещения, а как бы снаружи за отдельной дверью.
— Вкусные кыстыбыйки. Хорошее место для того, чтобы привести гостей. Правда к ценам вопрос. Понимаю, что место претенциозное и ждёт когда сможет угостить Президента страны, но в целом, неудобство парковки, невозможность прогулок в связи с перекрытием тротуара, не создаёт желание специально сходить в этот национальный колоритный фастфуд. Поменяйте место либо измените цены — и будет вам счастье.
— Первое место, которое я посетила, приехав в Уфу. Вкусно, здорово, что можно в таком формате попробовать местную кухню. Из минусов — немного долго готовили.
Немало в Уфе и заведений престижного сегмента. Несмотря на соответствующий цене высокий уровень их работы, даже их уфимцам есть, за что покритиковать.
— Интерьер в самом ресторане в Икеевском стиле. Не поставят кондиционер, пока не попросите. Зашли левые гости во время свадьбы. Не контролировалось! Зашли, поели, ушли? Просили закрыть дверь, которая соединяет с террасой — не закрыли. Видимо, оттуда, — рассказала уфимка о ресторане на «Гостином дворе».
— Обслуживание было на очень низком уровне, посадили за стол с испачканной салфеткой и валявшейся зубочисткой от предыдущего гостя. На просьбу поменять официант отреагировал недовольным лицом и сделал всё медленно. На мой взгляд, заведение такого уровня должно предоставлять абсолютно другое отношение, учитывая прекрасный интерьер, интересные блюда и их стоимость, — поделилась жительница города впечатлениями от ресторана в начале улицы Цюрупы.