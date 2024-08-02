Хабиров поставит памятник Герою России

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе празднования в регионе Дня ВДВ в пятницу, 2 августа, сообщил о планах установить в регионе новую достопримечательность. Будет увековечена память героического земляка.
— Второй год подряд мы организуем большой праздник в честь Дня ВДВ в парке «Патриот». Напомню, что «Патриот» носит имя Героя России Максима Серафимова — десантника, который погиб на СВО. Мы приняли решение установить ему памятник здесь, в «Патриоте». Планируем открыть его в следующем году, — уточнил глава администрации Башкирии Радий Хабиров.
Во время специальной военной операции старший лейтенант Максим Серафимов, попав под шквальный огонь противника, сумел в сложнейших условиях организовать оборону, уничтожил тридцать националистов и один бронетранспортер. Его подразделение более десяти часов удерживало порученный объект. При очередном штурме одна из гранат упала недалеко от офицера, он накрыл ее телом и ценой собственной жизни спас боевых товарищей. Посмертно Максиму присвоено звание Героя России, его именем назван парк «Патриот».
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