Хабиров поставит памятник Герою России

— Второй год подряд мы организуем большой праздник в честь Дня ВДВ в парке «Патриот». Напомню, что «Патриот» носит имя Героя России Максима Серафимова — десантника, который погиб на СВО. Мы приняли решение установить ему памятник здесь, в «Патриоте». Планируем открыть его в следующем году, — уточнил глава администрации Башкирии Радий Хабиров.