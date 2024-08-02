Хабиров поделился восхищением

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
В Буздякском районе Республики Башкортостан в пятницу, 2 августа, дали старт работе завода по переработке конопли. Как сообщал ранее Mkset, подобное предприятие стало первым в Российской Федерации.
Власти Башкирии рассказали, что мощи завода позволят перерабатывать около тонны сырья в час — это почти 300 кг готового волокна, которое используется для различных тканей, а также утеплителей, строительных материалов и другой продукции.
Радий Хабиров указал на высокую востребованность такой продукции в Китайской Народной Республике и добавил об открывшихся возможностях для экспорта продукции Башкирии в Поднебесную. Не лишним глава региона посчитал упомянуть и то, что всё оборудование на заводе — исключительно российского производства.