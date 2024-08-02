Хабиров поделился восхищением

В Буздякском районе Республики Башкортостан в пятницу, 2 августа, дали старт работе завода по переработке конопли. Как сообщал ранее Mkset, подобное предприятие стало первым в Российской Федерации.



Власти Башкирии рассказали, что мощи завода позволят перерабатывать около тонны сырья в час — это почти 300 кг готового волокна, которое используется для различных тканей, а также утеплителей, строительных материалов и другой продукции.