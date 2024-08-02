Глава «Автостата» Целиков призвал не сгущать краски из-за старения автопарка России

Целиков отметил, что если рынок новых автомобилей останется на уровне около миллиона машин в год, то количество старых машин будет расти. Это может отразиться на безопасности дорожного движение, но данный процесс постепенный и резкого падения не произойдет. Он подчеркнул, что безопасность зависит не от возраста автомобиля, а от того, как за ним ухаживают. При правильном обслуживании машина способна прослужить продолжительное время.