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Posted Сегодня, 05:21

Published Сегодня, 05:21

Modified Сегодня, 05:22

Updated Сегодня, 05:22

Глава «Автостата» Целиков призвал не сгущать краски из-за старения автопарка России

2 августа 2024, 05:21
Эксперт отметил, что, если рынок новых автомобилей будет небольшим, то автопарк будет становиться только старше. Однако, резкого падения безопасности движения, по его мнению, не произойдет.

Сергей Целиков, гендиректор «Автостата» в беседе с «Ридусом» прокомментировал информацию о том, что в России 71% автомобилей старше десяти лет. Он считает, что на безопасности дорожного движения в ближайшем будущем это не скажется.

Целиков отметил, что если рынок новых автомобилей останется на уровне около миллиона машин в год, то количество старых машин будет расти. Это может отразиться на безопасности дорожного движение, но данный процесс постепенный и резкого падения не произойдет. Он подчеркнул, что безопасность зависит не от возраста автомобиля, а от того, как за ним ухаживают. При правильном обслуживании машина способна прослужить продолжительное время.

Собеседник издания считает, что молодеть российский автопарк начнет только тогда, когда в стране начнут продавать от полутора до двух миллионов новых автомобилей в год.

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