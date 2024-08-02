Глава «Автостата» Целиков призвал не сгущать краски из-за старения автопарка России

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Сергей Целиков, гендиректор «Автостата» в беседе с «Ридусом» прокомментировал информацию о том, что в России 71% автомобилей старше десяти лет. Он считает, что на безопасности дорожного движения в ближайшем будущем это не скажется.
Целиков отметил, что если рынок новых автомобилей останется на уровне около миллиона машин в год, то количество старых машин будет расти. Это может отразиться на безопасности дорожного движение, но данный процесс постепенный и резкого падения не произойдет. Он подчеркнул, что безопасность зависит не от возраста автомобиля, а от того, как за ним ухаживают. При правильном обслуживании машина способна прослужить продолжительное время.
Собеседник издания считает, что молодеть российский автопарк начнет только тогда, когда в стране начнут продавать от полутора до двух миллионов новых автомобилей в год.