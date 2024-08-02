Дроны готовы собирать в Башкирии

Как пояснили муниципальные власти, в районе хотят «частично закрыть потребность» в снабжении беспилотными летательными аппаратами. Для этих целей в Белорецке уже имеются «готовая технология и поставщики комплектующих». Администрация пообещала предоставить помещение, но оставила подвешенным вопрос о том, где взять деньги на амбициозные цели.