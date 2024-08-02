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Posted 2 августа, 09:09

Published 2 августа, 09:09

Modified 2 августа, 10:00

Updated 2 августа, 10:00

Дроны готовы собирать в Башкирии

Дроны готовы собирать в Башкирии

2 августа 2024, 09:09
Фото: Изображение Midjourney.
О производстве БПЛА в регионе решили посоветоваться со священнослужителями, сообщили в администрации Белорецкого района.

Местное производство военных беспилотников хотят открыть в Белорецке в Башкирии. Как рассказали муниципальные власти, в четверг, 1 августа, эту тему администрация обсуждала с местными бизнесменами, общественниками и представителями религиозных организаций.

— Реалии таковы, что девять из десяти БПЛА в небе — вражеские. От них много человеческих потерь, — считают белорецкие чиновники.

Как пояснили муниципальные власти, в районе хотят «частично закрыть потребность» в снабжении беспилотными летательными аппаратами. Для этих целей в Белорецке уже имеются «готовая технология и поставщики комплектующих». Администрация пообещала предоставить помещение, но оставила подвешенным вопрос о том, где взять деньги на амбициозные цели.

Над Башкирией подняли дроны
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Давлекановском районе Башкирии прошла демонстрация «первого башкирского агродрона». Новый беспилотник совместного производства Беларуси и Башкортостана будет использоваться в сельскохозяйственных целях.

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