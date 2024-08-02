Дроны готовы собирать в Башкирии

Posted 2 августа, 09:09
Published 2 августа, 09:09
Modified 2 августа, 10:00
Updated 2 августа, 10:00
Местное производство военных беспилотников хотят открыть в Белорецке в Башкирии. Как рассказали муниципальные власти, в четверг, 1 августа, эту тему администрация обсуждала с местными бизнесменами, общественниками и представителями религиозных организаций.
— Реалии таковы, что девять из десяти БПЛА в небе — вражеские. От них много человеческих потерь, — считают белорецкие чиновники.
Как пояснили муниципальные власти, в районе хотят «частично закрыть потребность» в снабжении беспилотными летательными аппаратами. Для этих целей в Белорецке уже имеются «готовая технология и поставщики комплектующих». Администрация пообещала предоставить помещение, но оставила подвешенным вопрос о том, где взять деньги на амбициозные цели.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Давлекановском районе Башкирии прошла демонстрация «первого башкирского агродрона». Новый беспилотник совместного производства Беларуси и Башкортостана будет использоваться в сельскохозяйственных целях.