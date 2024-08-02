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Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Башкирские садоводы «рыбачат» на огородах

Башкирские садоводы «рыбачат» на огородах

2 августа 2024, 13:00
Фото: 1MI
К такому жизнь любителей «фитнеса на грядках» точно не готовила, но собирать урожай надо, даже если участок затопило дождями.

Нет стихии, которая не по зубам жителям Башкирии — это своим примером доказывают садоводы республики. В соцсетях публикуют кадры того, как садоводы справляются с последствиями непогоды, чтобы не потерять урожай.

Обильные ливни погрузили под воду целые огороды. Чтобы банально собрать картошку, людям приходится буквально вылавливать плоды из огромных луж.

— Первый раз в жизни я так собираю картошку, — признаётся садовод.
Видео: соцсети
Царь-лужа стала местом купания для детей в Башкирии
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Ранее Mkset публиковал кадры очевидца, запечатлевшего купание детей в огромной луже — «водоём» образовался во дворе одной из многоэтажек Стерлитамака.

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