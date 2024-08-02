Башкирские садоводы «рыбачат» на огородах

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Нет стихии, которая не по зубам жителям Башкирии — это своим примером доказывают садоводы республики. В соцсетях публикуют кадры того, как садоводы справляются с последствиями непогоды, чтобы не потерять урожай.
Обильные ливни погрузили под воду целые огороды. Чтобы банально собрать картошку, людям приходится буквально вылавливать плоды из огромных луж.
— Первый раз в жизни я так собираю картошку, — признаётся садовод.
Ранее Mkset публиковал кадры очевидца, запечатлевшего купание детей в огромной луже — «водоём» образовался во дворе одной из многоэтажек Стерлитамака.