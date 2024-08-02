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Published Сегодня, 04:50

Modified Сегодня, 04:55

Updated Сегодня, 04:55

Башкирия продала компанию её же директору

Башкирия продала компанию её же директору

2 августа 2024, 04:50
Фото: 1MI
Предприятие ушло с молотка за ₽3,7 млн, собщает региональное Минземимущество.

Победителем и единственным участником аукциона на «Башплемсервис» оказался её директор Илгиз Байбулатов. Руководитель компании выкупит полную долю предприятия за ₽3,719 млн — эта сумма была указана в качестве начальной и осталась без изменений.

Как сообщал Mkset, предприятие было выставлено на торги в начале июля 2024 года. О планах приватизировать ряд государственных компаний власти Башкортостана сообщали ещё в мае. Всего в республике намеревались передать в частную собственность 11 организаций.

Байбулатов руководит «Башплемсервисом» с 2013 года. Основная деятельность предприятия — предоставление услуг в сфере сельского хозяйства.

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