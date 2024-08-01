Журналисты провели свое расследование дела бывшего главы минобразования Татарстана

Отмечается, что Фаттахов и Муртазин знакомы с 2008 года и вместе занимались лыжным спортом. В 2018 году бывший министр образования Татарстана попросил у знакомого провести ремонтные работы в своем доме, которые проводились два года. За это время Муртазин переслал Фаттахову различные счета с указанием количества и сумм, что подтверждает оказание строительных услуг. Однако между сторонами возник спор. Бизнесмен считает, что на ремонт было потрачено 25 миллионов рублей, а Фаттахов, что не больше 12 миллионов. В итоге Муртазин, по словам адвокатов, не предоставил счета и закрывающие документы, чтобы выяснить размер затрат.