Журналисты провели свое расследование дела бывшего главы минобразования Татарстана

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Фаттахов и его адвокаты данное обвинение отрицают.
Издание «Версия» сообщает, что против Энгеля Фаттахова говорят показания бизнесмена Алмаза Муртазина. Он заявил, что ПСК «Спецстрой» заплатила бывшему министру образования Татарстана, чтобы получать строительные подряды в муниципалитете. Фаттахова обвинили по части 6 статьи 290 УК РФ. Данные о размере взятки получены со слов бизнесмена, при этом экспертиза по данному вопросу не была проведена.
Отмечается, что Фаттахов и Муртазин знакомы с 2008 года и вместе занимались лыжным спортом. В 2018 году бывший министр образования Татарстана попросил у знакомого провести ремонтные работы в своем доме, которые проводились два года. За это время Муртазин переслал Фаттахову различные счета с указанием количества и сумм, что подтверждает оказание строительных услуг. Однако между сторонами возник спор. Бизнесмен считает, что на ремонт было потрачено 25 миллионов рублей, а Фаттахов, что не больше 12 миллионов. В итоге Муртазин, по словам адвокатов, не предоставил счета и закрывающие документы, чтобы выяснить размер затрат.
В мае текущего года, ещё до возбуждения уголовного дела, Фаттахов передал Муртазину 12,5 миллиона рублей за ремонтные работы. Бизнесмен в ходе очной ставки получение денег подтвердил. Однако с данной суммой он не согласился и заявил, что потратил на ремонт больше. Примечательно, что в это время против супруги предпринимателя было возбуждено уголовное дело и ей требовалось 30 миллионов рублей.
После получения денег Муртазин обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. Проверка по нему не проводилась, и на следующий день уголовное дело было возбуждено. Портал «Бизнес Онлайн» сообщает, что бизнесмен уже попадал в поле зрения следователей. Его подозревали в мошенничестве на сумму в десять миллионов рублей. Его организация занималась ремонтом молодежного центра «Яшьлек» в Актаныше по госконтракту, но свои обязательства компания не выполнила, а работы завершал уже другой подрядчик.
Издание «Лента.ру» согласилось с точкой зрения адвокатов экс-министра образования и науки Татарстана и считает, что в данном деле за взятку был принят расчет сторон, между которыми сложились гражданско-правовые отношения.