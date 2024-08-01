Зарезал и сжег: что известно об убийстве в Уфе

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
По версии следствия, мужчина в компании своего знакомого распивал спиртные напитки, однако в какой-то момент дружеские посиделки прервал завязавшийся между конфликт. Так, обвиняемый, недолго думая, схватился за нож и нанес собутыльнику серию ударов. В результате тот скончался от кровопотери.
Далее мужчина предпринял попытку замести следы. Для этого он уложил тело своего знакомого на софу, после чего облили его легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Своими действиями он причинил ущерб на сумму порядка 150 тыс. руб.
Однако даже на убийстве и поджоге мужчина решил не останавливаться. Покидая место происшествия, он прихватил с собой телевизор и мобильный телефон, принадлежавший его знакомому.
Обвиняемый признал вину в совершении преступлений. Уголовное дело будет направлено в Демский районный суд г. Уфы для рассмотрения по существу.