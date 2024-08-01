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Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Зарезал и сжег: что известно об убийстве в Уфе

Зарезал и сжег: что известно об убийстве в Уфе

1 августа 2024, 06:03
Фото: 1MI
Встреча знакомых закончилась убийством и пожаром, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, мужчина в компании своего знакомого распивал спиртные напитки, однако в какой-то момент дружеские посиделки прервал завязавшийся между конфликт. Так, обвиняемый, недолго думая, схватился за нож и нанес собутыльнику серию ударов. В результате тот скончался от кровопотери.

Далее мужчина предпринял попытку замести следы. Для этого он уложил тело своего знакомого на софу, после чего облили его легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Своими действиями он причинил ущерб на сумму порядка 150 тыс. руб.

Однако даже на убийстве и поджоге мужчина решил не останавливаться. Покидая место происшествия, он прихватил с собой телевизор и мобильный телефон, принадлежавший его знакомому.

Обвиняемый признал вину в совершении преступлений. Уголовное дело будет направлено в Демский районный суд г. Уфы для рассмотрения по существу.

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