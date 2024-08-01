Зарезал и сжег: что известно об убийстве в Уфе

По версии следствия, мужчина в компании своего знакомого распивал спиртные напитки, однако в какой-то момент дружеские посиделки прервал завязавшийся между конфликт. Так, обвиняемый, недолго думая, схватился за нож и нанес собутыльнику серию ударов. В результате тот скончался от кровопотери.