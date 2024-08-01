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Posted Сегодня, 10:43

Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

В Башкирии выплатят ущерб пострадавшим от взрыва газа

Кто и сколько получит за взрыв в Стерлитамаке

1 августа 2024, 10:43
Фото: МЧС

В Башкирии выплатят ущерб пострадавшим от взрыва газа

Очередное собрание с жильцами многоквартирного здания, где произошёл хлопок бытового газа, состоялось 31 июля — об этом сообщил мэр города Рустем Газизов.

Напомним, трагический инцидент случился в доме по улице Артёма, 150 в Стерлитамаке в Башкирии. Мощный взрыв унёс жизнь хозяйки одной из квартир и травмировал нескольких жильцов и сотрудников газовой службы. Проживать в доме стало опасно — людям пришлось переехать в пункт временного размещения и к родственникам.

По данным городской администрации, квартиры в подъезде №1 — именно там и случился взрыв — стали пригодны для проживания. Однако, ряд конструкций всё ещё нуждается в замене.

На встрече чиновников с горожанами также подняли и другой животрепещущий вопрос — когда пострадавшим выплатят средства за ущерб от взрыва. Людям объяснили порядок обращения в компетентные органы.

В администрации Стерлитамака Mkset уточнили, что размеры выплат пока не определены — решением этого вопроса занимается комиссия. Издание также обратилось за комментариями о ходе расследования в Следственный комитет.

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