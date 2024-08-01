Кто и сколько получит за взрыв в Стерлитамаке

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Напомним, трагический инцидент случился в доме по улице Артёма, 150 в Стерлитамаке в Башкирии. Мощный взрыв унёс жизнь хозяйки одной из квартир и травмировал нескольких жильцов и сотрудников газовой службы. Проживать в доме стало опасно — людям пришлось переехать в пункт временного размещения и к родственникам.
По данным городской администрации, квартиры в подъезде №1 — именно там и случился взрыв — стали пригодны для проживания. Однако, ряд конструкций всё ещё нуждается в замене.
На встрече чиновников с горожанами также подняли и другой животрепещущий вопрос — когда пострадавшим выплатят средства за ущерб от взрыва. Людям объяснили порядок обращения в компетентные органы.
В администрации Стерлитамака Mkset уточнили, что размеры выплат пока не определены — решением этого вопроса занимается комиссия. Издание также обратилось за комментариями о ходе расследования в Следственный комитет.