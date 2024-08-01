Кто и сколько получит за взрыв в Стерлитамаке

Напомним, трагический инцидент случился в доме по улице Артёма, 150 в Стерлитамаке в Башкирии. Мощный взрыв унёс жизнь хозяйки одной из квартир и травмировал нескольких жильцов и сотрудников газовой службы. Проживать в доме стало опасно — людям пришлось переехать в пункт временного размещения и к родственникам.