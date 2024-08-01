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Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

Уфу топит паводком в августе

Уфу топит паводком в августе

1 августа 2024, 06:33
Фото: УГЗ г. Уфы
«Башкирский потоп» добрался из отдалённых районов до столицы республики, сообщает Управление гражданской защиты города.

В столице Башкирии зафиксировали подъём уровня рек Белая и Уфа — на 0,46 м и 1,17 м соответственно. На ряде участков уже произошли подтопления.

Так, в Дёмском районе вода начала заливать дорогу к двум садовым товариществам — «Казарес» и «Альбатрос». Ситуацию держат на контроле, жителей о проблеме уже оповестили. Помощь спасателей им пока не требуется, однако экстренные службы держат руку на пульсе.

Видео: УГЗ г. Уфы

Спасатели также спрогнозировали ещё несколько подтоплений — в ближайшее время вода может начать переливаться на дороги к СНТ «Озон» и «Зелёный мыс», а также трассу между Романовкой и населённым пунктом Козарез.

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Ранее Mkset сообщал о том, как справляется с дождевым паводком остальная Башкирия.

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