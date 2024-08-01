Уфу топит паводком в августе

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
В столице Башкирии зафиксировали подъём уровня рек Белая и Уфа — на 0,46 м и 1,17 м соответственно. На ряде участков уже произошли подтопления.
Так, в Дёмском районе вода начала заливать дорогу к двум садовым товариществам — «Казарес» и «Альбатрос». Ситуацию держат на контроле, жителей о проблеме уже оповестили. Помощь спасателей им пока не требуется, однако экстренные службы держат руку на пульсе.
Спасатели также спрогнозировали ещё несколько подтоплений — в ближайшее время вода может начать переливаться на дороги к СНТ «Озон» и «Зелёный мыс», а также трассу между Романовкой и населённым пунктом Козарез.
Ранее Mkset сообщал о том, как справляется с дождевым паводком остальная Башкирия.