Уфу топит паводком в августе

Posted 1 августа, 06:33
Published 1 августа, 06:33
Modified 1 августа, 10:43
Updated 1 августа, 10:43
В столице Башкирии зафиксировали подъём уровня рек Белая и Уфа — на 0,46 м и на 1,17 м, соответственно. На ряде участков уже произошли подтопления.
Так, в Дёмском районе вода начала заливать дорогу к двум садовым товариществам — «Казарес» и «Альбатрос». Ситуацию держат на контроле, жителей о проблеме уже оповестили. Помощь спасателей им пока не требуется, однако экстренные службы держат руку на пульсе.
Спасатели также спрогнозировали ещё несколько подтоплений — в ближайшее время вода может начать переливаться на дороги к СНТ «Озон» и «Зелёный мыс», а также трассу между Романовкой и населённым пунктом Козарез.
Ранее Mkset сообщал о том, как справляется с дождевым паводком остальная Башкирия.