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Posted 1 августа, 06:33

Published 1 августа, 06:33

Modified 1 августа, 10:43

Updated 1 августа, 10:43

Уфу топит паводком в августе

1 августа 2024, 06:33
«Башкирский потоп» добрался из отдалённых районов до столицы республики, сообщает Управление гражданской защиты города.

В столице Башкирии зафиксировали подъём уровня рек Белая и Уфа — на 0,46 м и на 1,17 м, соответственно. На ряде участков уже произошли подтопления.

Так, в Дёмском районе вода начала заливать дорогу к двум садовым товариществам — «Казарес» и «Альбатрос». Ситуацию держат на контроле, жителей о проблеме уже оповестили. Помощь спасателей им пока не требуется, однако экстренные службы держат руку на пульсе.

Спасатели также спрогнозировали ещё несколько подтоплений — в ближайшее время вода может начать переливаться на дороги к СНТ «Озон» и «Зелёный мыс», а также трассу между Романовкой и населённым пунктом Козарез.

Потоп в Башкирии — последние новости
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Ранее Mkset сообщал о том, как справляется с дождевым паводком остальная Башкирия.

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