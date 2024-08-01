Уфу топит паводком в августе

Так, в Дёмском районе вода начала заливать дорогу к двум садовым товариществам — «Казарес» и «Альбатрос». Ситуацию держат на контроле, жителей о проблеме уже оповестили. Помощь спасателей им пока не требуется, однако экстренные службы держат руку на пульсе.