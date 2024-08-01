Дети оказались в горящей квартире в Башкирии

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
Сотрудники УК Владислав и Алексей Исламгараевы, а также Ришат Султанов, услышав крики о пожаре, не раздумывая бросились к горящей лоджии. На лестничной клетке они увидели 4-летнего мальчика в одной футболке и шортах, который, напуганный огнем, забежал обратно в квартиру.
Мужчины последовали за ним и обнаружили там еще одного ребенка — 13-летнего подростка. Алексей моментально схватил малыша и вынес его на улицу, а Владислав и Ришат, не теряя времени, принялись тушить огонь подручными средствами. Как известно, подросток сумел самостоятельно выбраться из квартиры.
Пожар удалось ликвидировать за 35 минут, никто не пострадал. Из дома самостоятельно эвакуировались 8 человек.
Сейчас проводится расследование пожара, чтобы установить его причину.