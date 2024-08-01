mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:38

Published Сегодня, 15:38

Modified Сегодня, 15:44

Updated Сегодня, 15:44

Дети оказались в горящей квартире в Башкирии

Дети оказались в горящей квартире в Башкирии

1 августа 2024, 15:38
Фото: МЧС России
В городе Янаул, двое детей оказались в смертельной опасности из-за пожара на 5 этаже многоквартирного дома, сообщает МЧС России.

Сотрудники УК Владислав и Алексей Исламгараевы, а также Ришат Султанов, услышав крики о пожаре, не раздумывая бросились к горящей лоджии. На лестничной клетке они увидели 4-летнего мальчика в одной футболке и шортах, который, напуганный огнем, забежал обратно в квартиру.

Фото: МЧС России

Мужчины последовали за ним и обнаружили там еще одного ребенка — 13-летнего подростка. Алексей моментально схватил малыша и вынес его на улицу, а Владислав и Ришат, не теряя времени, принялись тушить огонь подручными средствами. Как известно, подросток сумел самостоятельно выбраться из квартиры.

Пожар удалось ликвидировать за 35 минут, никто не пострадал. Из дома самостоятельно эвакуировались 8 человек.

Сейчас проводится расследование пожара, чтобы установить его причину.

Читайте также:
«На огне вкуснее»: в Башкирии сгорела бургерная«Пусть Уфа знает своих „Героев“Мужчина сгорел на кухне в Уфе
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Пожар#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Безопасность#Герои#МЧС России#Расследование#Янаул#Инциденты#Спасение детей#Управляющая компания#Вызов на помощь#Волонтёры
Подпишитесь
«К четырём прибавить два»: сколько стоит собрать ребенка в школу в Уфе
31 июля, 12:49
Потоп в Уфе — всех просят остаться дома
Сегодня, 09:00
Дрифтовый таз радует нас: гаишники 30 раз пополнили казну за счет сельского гонщика
Сегодня, 07:44
Башкирию затопило 400% месячных осадков
Сегодня, 07:12
Легалайз по-башкирски: как регион заработает на конопле
Сегодня, 05:12
Как сдавать квартиру посуточно и превратить это в прибыльный бизнес
Сегодня, 14:44