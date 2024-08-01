Дети оказались в горящей квартире в Башкирии

Мужчины последовали за ним и обнаружили там еще одного ребенка — 13-летнего подростка. Алексей моментально схватил малыша и вынес его на улицу, а Владислав и Ришат, не теряя времени, принялись тушить огонь подручными средствами. Как известно, подросток сумел самостоятельно выбраться из квартиры.