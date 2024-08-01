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Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 12:09

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Сосиски и макарошки подорожали в Уфе

Сосиски и макарошки подорожали в Уфе

1 августа 2024, 11:59
Фото: 1MI
В регионе за последнюю неделю изменились цены на ряд привычных продуктов, гласят данные башкортостанского управления Росстата.

Так, в магазинах региона снизились цены на некоторые овощи и фрукты. Сильнее всего — на огурцы. Стоимость этих овощей упала на чуть более 12% и составила 84,36 ₽. За 1 кг бананов же в среднем теперь придётся отдать 146,65 ₽ (-2,56%). В пределах 2 — 2,5% также снизились цены на картофель (53,86 ₽ за кг), куриные яйца (88,98 ₽ за 10 шт.), столовую свеклу (59,40 ₽), яблоки (139,52 ₽), мясные консервы для детей (1083,52 ₽) и творог (375,06 ₽).

Вместе с тем, потребительские цены выросли на другие продукты. Так, стоимость вермишели достигла 84,49 ₽ (+1,68%), а сосисок и сарделек — 473,16 ₽ (+1,23%). Цены же на остальные продукты выросли незначительно — в пределах одного процента.

Почему в магазинах пустые полки
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