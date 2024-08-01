Сосиски и макарошки подорожали в Уфе

Так, в магазинах региона снизились цены на некоторые овощи и фрукты. Сильнее всего — на огурцы. Стоимость этих овощей упала на чуть более 12% и составила 84,36 ₽. За 1 кг бананов же в среднем теперь придётся отдать 146,65 ₽ (-2,56%). В пределах 2 — 2,5% также снизились цены на картофель (53,86 ₽ за кг), куриные яйца (88,98 ₽ за 10 шт.), столовую свеклу (59,40 ₽), яблоки (139,52 ₽), мясные консервы для детей (1083,52 ₽) и творог (375,06 ₽).